خالد جلال للاعبي الزمالك: أنتم في نادي البطولات.. كونوا فخورين

الفارس الأبيض يستعد لمبارياته الحاسمة بقبرص

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل الزمالك لليوم الثاني على التوالي تدريباته في معسكره الخارجي بدولة قبرص، استعدادًا لاستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز.

بعثة الفارس الأبيض وصلت إلى قبرص أول أمس الإثنين، في معسكر يستمر حتى 13 من الشهر الجاري، يخوض خلاله الفريق أربع مباريات ودية أيام 5 و8 و10 و12.

وقبل المران المسائي اليوم الأربعاء، عقد خالد جلال؛ المدير الفني للفريق، جلسة مع لاعبي الفريق للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.

وقال جلال، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "عليكم أن تدركوا أهمية أنكم تلعبون لنادي البطولات، عليكم أن تكونوا فخورين بذلك، خاصة وأن المرحلة المقبلة بها ثلاث مباريات مهمة بالدوري، لو تحقق الفوز بها، ستحصدون اللقب".

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وأضاف: "المعسكر الحالي مهم للغاية، يجب الالتزام بكافة التعليمات به من أجل مصلحتكم".

على جانب آخر، شهدت المران عودة مصطفى فتحي؛ صانع ألعاب الفريق، بعد غياب استمر لعدة أشهر، حيث بدأ في المشاركة بتدريبات الكرة بشكل تدريجي.

يذكر أن الأبيض يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات يخوضها عقب نهاية كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ70 نقطة وخاض مبارياته كاملة، أما الأهلي فيحتل الصدارة بـ74 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.