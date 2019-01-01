خالد جلال للاعبي الزمالك: أنتم الأحق بالدوري

الفارس الأبيض له ثلاث مؤجلات عقب كأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد خالد جلال؛ المدير الفني للزمالك، اليوم الأربعاء، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران، للإعداد للمرحلة المقبلة.

الفارس الأبيض يواصل استعداداته بتدريبات يومية، استعدادًا لاستكمال مبارياته بالدوري المصري الممتاز عقب انتهاء كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

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وقال جلال للاعبين، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "أنتم الأحق بالدوري، كان بأيدينا أن نحسم اللقب مبكرًا، لكن ما زالت القدرة لدينا على حصد اللقب في النهاية".

الأبيض يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات عقب انتهاء الكان.

بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ70 نقطة وخاض مبارياته كاملة، أما الأهلي فيحتل الصدارة بـ74 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.