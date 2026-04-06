أعرب خالد بولاروز وتيو يانسن مرة أخرى عن استغرابهما من مستوى أداء فريق فينورد، وذلك خلال برنامج «روندو» على قناة «زيغو سبورت». فقد كان أداء فريق روتردام في المباراة ضد إف سي فولندام (0-0) مخيباً للآمال بشكل كبير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المدرب روبن فان بيرسي، حسب رأيهما.

"الأمور ليست على ما يرام هناك منذ فترة. كل شيء يسير بشكل سيئ بعض الشيء، من حيث الإصابات... أنا أنظر أيضًا إلى قدرات اللاعبين على أرض الملعب، وعندما أرى تنغستيدت... وجدت ذلك لحظة لافتة للنظر"، هكذا قال بولاهروز، الذي أظهر تسديدة للمهاجم في الدقيقة 83. وقد مرت الكرة عاليًا فوق المرمى.

"لو كنت مهاجمًا جالسًا على مقاعد البدلاء، لكنت متحمسًا للغاية. لو أتيحت لي فرصة للتسديد بحرية، لكنت على الأقل سأصوبها بين القائمين. لكن هذا ما تراه عند الهواة!"

"ترى هذا يوم الأحد، عندما يكون أحدهم قد قضى ليلة طويلة ويحاول فقط أن يلمس الكرة"، يتم انتقاد تنغستيدت بشدة. يانسن، المدرب الرئيسي لفريق دي تريفيرز، يؤكد ذلك: "نعم، أرى هذا أحيانًا عند الهواة."

"من حقك أن تتوقع من مهاجم كلفك مبلغاً كبيراً أن يوجه مثل هذه الكرة على الأقل نحو المرمى"، يتدخل بولاروز مرة أخرى. "أعطِ الحارس على الأقل فرصة لارتكاب خطأ. هذا مجرد تسديد من أجل التسديد، من أجل الإحصائيات."

"وينطبق الأمر نفسه على تلك الرأسية من سليتي، فهذا مجرد نقص في الجودة. يمكنك التدريب، وترسيخ الأنماط، ولكن عندما تدخل منطقة الجزاء وتصل الكرة إلى قدميك... هنا يمكن للاعب أن يعمل على تحسين أدائه بنفسه."

يرى يانسن أن بولاروز يوجه لومًا مفرطًا للاعبي فينورد. «أعتقد أن فان بيرسي وفريقه الفني اتخذوا الكثير من القرارات الخاطئة. ونتيجة لذلك، نرى الآن فريقًا يفتقر تمامًا إلى الثقة. لا في كرة القدم، ولا في الدفاع. لم يتبق لهم سوى الأمل في أن ينتهي الموسم. إنهم حقًا يعدون الأيام في فينورد».