خالد العطوي: المونديال ليس مواجهة فرنسا فقط وننتظر دعوات الجمهور

منتخب السعودية للشباب تفصله 72 ساعة عن انطلاق مشواره في كأس العالم بولندا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض خالد العطوي؛ المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 20 عامًا، التقليل من منافسي الأخضر في كأس العالم للشباب، مؤكدًا أن فرنسا هي الأقوى، لكن باقي المباريات لا تقل أهمية.

الأخضر الشاب يستهل مشواره في مونديال الشباب ببولندا في 25 من مايو الجاري، بملاقاة فرنسا ثم يلاقي مالي في يوم 28 ثم بنما في 31 من الشهر نفسه.

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وقال العطوي، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب عبر "تويتر": "متبقي لنا ثلاثة أيام على أول مباراة، إن شاء الله سنكون جاهزين للبطولة، مررنا بمراحل إعداد مختلفة، واستفدنا كثيرًا من المعسكر الأخير، لأن الفريق اكتمل، ونتمنى أن نجني ثمار ذلك".

وأضاف: "المونديال ليس مواجهة فرنسا فقط، نعم القرعة أوقعتنا مع أقوى فريق، فرنسا رابع أوروبا وأغلب عناصره تلعب في أكبر الدوريات الأوروبية، لكننا سنكون في الموعد".

مدرب الأخضر الشاب اختتم: "ننتظر دعوات جميع الجماهير والمحبين في الوطن العربي والسعودية، وسنكون في أفضل حالة لنا بالمونديال".

⚽ المرحلة الأخيرة كانت هي الأكثر فائدة

🆚 المونديال لن يكون مواجهة فرنسا فقط

🤲🏻 ننتظر دعوات الجماهير ودعمهم لنا



المدير الفني خالد العطوي يتحدث لكم قبل 76 ساعة من صافرة بداية أولى مبارياتنا في كأس العالم 🎥🔽#معاك_يالأخضر#U20WC pic.twitter.com/38Mzk3Wjct — المنتخب السعودي (@SaudiNT) May 22, 2019

يذكر أن الأخضر الشاب تأهل للمونديال بعدما توج بطلًا لكأس آسيا للشباب 2018، بعد التغلب على كوريا الجنوبية في النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد.