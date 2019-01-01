مدرب الاتفاق: سنقاتل للفوز على الهلال وتقديم أداء جيد

خالد العطوي يتحدث عن مواجهة الهلال

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد خالد العطوي، المدير الفني لفريق نادي الاتفاق، على أن فريقه جاهز لمواجهة الهلال، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

العطوي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "سنقاتل من أجل الحصول على نقاط مباراة الهلال الثلاث، وتحقيق مستوى متميز".

مدرب الاتفاق تابع: "نعلم جيدًا بأن الهلال هو أفضل الفرق بالدوري، ويملك عناصر محلية ومحترفة مميزة، ودائمًا ينافس على جميع البطولات".

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وعلى جانب آخر، أكد هزاع الهزاع، لاعب الاتفاق، على أن فريقه جاهز لمواجهة الهلال، وأن المواجهة مهمة جدًا لفريقه.

واختتم لاعب الاتفاق تصريحاته قائلًا: "نلعب المباراة بمعنويات عالية ورغبة كبيرة، من أجل تحقيق الفوز على الهلال".

الاتفاق سيواجه الهلال مساء السبت، بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.