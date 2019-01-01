خالد البلطان : هتان باهبري لا يُريد تجديد عقده والمفاوضات من الهلال والنصر

باهبري لا يرغب بالتجديد لنادي الشباب بالرغم من تقديم كافة العروض المناسبة له

فيسبوك تويتر ماجد جزر

خرج خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، للحديث عن الأزمة المثارة حالياً بشأن قصة تجديد اللاعب هتان باهبري، وحقيقة امتلاكه لأكثر من عرض محلي.

البلطان قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية" أن باهبري لا يرغب بالتجديد لنادي الشباب بالرغم من تقديم كافة العروض المناسبة له من الناحية المادية.

وحول عقد باهبري قال البلطان : "اللاعب مازال يمتلك 7 أشهر في عقده، والإدارة تلقت عروضاً رسمية من ناديي الهلال والنصر، بينما لم يقدم الاتحاد أي عروض".

رئيس الليث أكمل : "مازال لدينا أمل أن يجدد لنا، لكن طالما بلغنا بشكل أنه لا يرغب بالتجديد، ومن المفترض أن نقرر إما أن يستمر 7 أشهر ويذهب بالمجان، أو نبيعه ونكسب والخيار الثاني هو الأقرب.

⭕️ خالد البلطان "رئيس نادي الشباب": نتجه لبيع هتان باهبري قبل دخوله فترة الـ6 شهور الأخيرة في عقده والتي تمكنه من الانتقال لأي نادي مجانًا. pic.twitter.com/QHvWB7m3ZP — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 31, 2019

وأضاف رئيس النادي أنه الإدارة بالتأكيد ستتخذ القرار الأمثل في مصير اللاعب، مؤكداً أن من يفاوض الشباب لابد أن يكون نادي مقتدر مالياً، من أجل بيعه.