زانيتي: نشعر بالإحباط بسبب دوري الأبطال لكن الدوري الأوروبي مهم

خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر وأسطورة النادي يؤكد على ضرورة الوصول لأبعد مكان ممكن بالدوري الأوروبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الكبير خافيير زانيتي أسطورة فريق إنتر المعتزل ونائب رئيس النادي على صعوبة رحلة الفريق في بطولة الدوري الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زانيتي وأكد خلالها أن الفريق سيكون في اختبارًا حقيقيًا خلال البطولة التي انتقل لها مؤخرًا.

وقال زانيتي: "لقد مرت القرعة بشكل جيد، لكن لا يوجد مباريات جيدة على الاطلاق في تلك المرحلة من البطولة".

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وأضاف: "نحتاج لنرى أي سنكون في شهر فبراير، لكن سنسعى لنكون أبطال روايتنا الخاصة، وأن ننال الاستفادة القصوى بالنسبة لنا".

وأكمل: "لقد شعرنا بإحباط شديد بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا، لكننا في حاجة للتركيز على الدوري الأوروبي حاليًا، هي بطولة هامة أيضًا".

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واختتم تصريحاته: "البطولة بها العديد من الفرص التي ستكون مواجهتهم صعبة للغاية، الفوز فيها سيمنح الفريق دفعة كبيرة، نتمنى أن نستمر في البطولة للنهاية".

جدير بالذكر إن إنتر قد وقع في قرعة فريق رابيد فيينا بدور الـ 32 من قرعة الدوري الاوروبي التي أقيمت اليوم في مدينة نيون.