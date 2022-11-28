خاص | قلق قبل مواجهة كندا .. إصابة حكيمي أخطر من المتوقع

لاعب باريس سان جيرمان يُعاني من إصابة صعبة

لم يستطع أشرف حكيمي إكمال مواجهة المغرب وبلجيكا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم قطر 2022 للإصابة، وقد أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن الوضع أخطر من المتوقع.

مصادرنا الخاصة أوضحت أن لاعب باريس سان جيرمان يُعاني منذ مباراة كرواتيا من آلام تزداد حدة مع الوقت، وأنه لم يكن ليلعب أبدًا لو كان متواجدًا في فريقه الفرنسي يوم أمس، لكنه تحامل على نفسه وتواجد على أرض الملعب حتى الدقيقة الـ68 حين غادر.

وأضاف المصدر "خطر تفاقم الإصابة بات حقيقيًا واللاعب لن يتدرب مع المجموعة في اليومين المقبلين".

موقف حكيمي من المباراة المهمة في ختام دور المجموعات أمام كندا لم يُحدد بعد، ومن المتوقع أن يحسمه المدرب وليد الركراكي خلال الساعات الأخيرة قبل اللقاء.

من جانب آخر، أوضح مصدرنا أن حكيمي ليس اللاعب الوحيد الذي تحامل على نفسه ولعب اللقاء الأخير مصابًا، بل كذلك المدافع رامون سايس.

المغرب تتصدر حاليًا المجموعة السادسة بجانب كرواتيا وبلجيكا، حيث يمتلك كل منتخب 3 نقاط، فيما تتواجد كندا أخيرة دون أي نقاط، وسيُواجه المغاربة المنتخب الكندي في الجولة الأخيرة بأمل الخروج بنتيجة تؤهلهم لدور الـ16 لأول مرة منذ نسخة المكسيك 1986.