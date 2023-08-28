خاص | إحباط في المغرب بسبب جوهرة برشلونة .. القرار اقترب

إحباط في المغرب بسبب قرار جوهرة برشلونة

لا حديث حاليًا في الشارع الرياضي المغربي؛ إلا على القرار "المرتقب" من لامين يامال، جوهرة برشلونة الإسباني؛ بشأن تمثيل المنتخب الوطني، من عدمه.

لامين البالغ من العمر 16 سنة فقط، ولد في إسبانيا، من أب مغربي وأم غينية؛ حيث لفت الأنظار إليه بقوة، بعد أن منحه الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، الفرصة مع الفريق الأول، في نهاية العام الرياضي الماضي، قبل أن يتحول إلى عنصر أساسي، مطلع الموسم الحالي 2023-2024.

وفي هذا السياق.. علم موقع "GOAL" من مصادره الخاصة، أن هناك حالة من عدم التفاؤل، داخل الجامعة المغربية لكرة القدم، بخصوص قرار اللاعب "المرتقب".

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وعلى الرغم من أن لامين يامال، لم يخبر أي شخص بـ"قراره"؛ لكن حديثه مع المسؤولين في المغرب، يؤكد على أنه لأسباب كروية، يميل لتمثيل منتخب إسبانيا.

وحسب آخر التقارير، يستعد الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ لاستدعاء موهبة برشلونة، خلال فترة التوقف الدولي القادم؛ لإغلاق الأبواب أمام انضمامه إلى أسود الأطلس.

جدير بالذكر أن يامال، أصبح أصغر لاعب في القرن الـ21، يصنع هدفًا في الدوري الإسباني؛ وذلك عن عمر الـ16 سنة و45 يومًا؛ ليقود فريقه برشلونة، للفوز (4-3) على فياريال، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة.