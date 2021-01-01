خاص | يوفيتش يقرر الهروب من سجن زيدان والعودة لحرية الدوري الألماني

الأمر يُحسم..

أفادت مصادر خاصة لـجول أن لوكا يوفيتش قد اتفق مع ناديه ريال مدريد على مغادرة سانتياجو برنابيو في السوق الشتوية الحالية على سبيل الإعارة.

وانضم يوفيتش إلى الريال في صيف 2019 بعد التألق رفقة آينتراخت فرانكفورت، حيث دفعت إدارة فلورنتينو بيريز 60 مليون يورو للظفر بخدماته حينها.

لكن الدولي الصربي فشل فشلًا ذريعًا في خلافة كريم بنزيما كما كان مخططًا له، ليخرج تمامًا من حسابات المدرب زين الدين زيدان ويظل حبيسًا لدكة البدلاء.

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وبحسب ما أوردته مصادر "جول" فإن وكيل يوفيتش قد عقد اجتماعات مع إدارة الريال الساعات الماضية استقرت كافة الأطراف خلالها على الرحيل معارًا لكسب مزيد من الدقائق بدلًا من البقاء على دكة البدلاء.

القرار أيضًا أتى بعدما تحدث يوفيتش مع زيدان حيال وضعه، فالخيار الأول للصربي كان الاستمرار في ريال مدريد، لكن في النهاية اقتنع بأن الخيار الأفضل هو الانتقال إلى نادٍ آخر حيث يكون له دور أكثر أهمية.

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النادي الآخر الذي سينتقل له يوفيتش سيكون ناديه السابق، آينتراخت فرانكفورت، رغم أنه يحظى باهتمام من قبل ميلان بحسب ما أوردته تقارير الصحافة الإيطالية من قبل.

الجدير بالذكر أن يوفيتش مع فرانكفورت سجل 36 هدفًا في 76 مباراة، والآن سيكون عليه التنافس مع أندريا سيلفا في مركز المهاجم الصريح، إذ يتألق البرتغالي بتسجيله 11 هدفًا في البوندسليجا حتى الآن.

كما تجدر الإشارة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد ارتدى قميص الريال في 32 مباراة سجل خلالهم هدفين فقط، وهذا الموسم لم يشارك سوى في 208 دقيقة فقط.