خاص - يوفنتوس يقترب من تجديد عقد كين

موسم مميز للشاب الإيطالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علم "جول" أن يوفنتوس دخل في مفاوضات في الأيام الأخيرة من أجل تمديد عقد مهاجمه الشاب مويس كين بعد تألقه الموسم الجاري.

صاحب التسعة عشر عاماً سجل ستة أهداف هذا الموسم بالدوري الإيطالي وتم استدعائه لتمثيل المنتخب الإيطالي بعد تألقه اللافت مع البيانكونيري.

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🚨 مباريات اليوم 🚨



🏆 كأس العالم للشباب:

البرتغال × كوريا الجنوبية

فرنسا × السعودية

الأرجنتين × جنوب أفريقيا



🇪🇸 نهائي كأس ملك إسبانيا:

برشلونة × فالنسيا



🇩🇪 نهائي كأس ألمانيا:

لايبزيج × بايرن ميونخ



🇵🇹 نهائي كأس البرتغال:

سبورتنج لشبونة × بورتو pic.twitter.com/b1GmfVZixx — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

وبحسب مصادر خاصة بجول، فيوفنتوس اقترب من تمديد عقد كين حتى نهاية 2024 بعد مفاوضات مكثفة الأيام الماضية مع وكيله مينو رايولا.

وسيتقاضى كين بحسب العقد الجديد مبلغاً في حدود المليوني يورو موسمياً، بالإضافة لحوافز إضافية متعلقة بالمشاركات والتهديف.

وانضم كين لأكاديمية يوفنتوس في 2010، ولعب معاراً مع فيرونا الموسم الماضي، ولكن إدارة يوفنتوس قررت عودته ليكون جزءاً من الفريق الأول.