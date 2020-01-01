خاص | يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع سواريز

اللاعب اتفق على الشروط الشخصية

توصل لويس سواريز، مهاجم برشلونة، لاتفاق مع يوفنتوس حول البنود الشخصية للانضمام إلى صفوف السيدة العجوز خلال الأيام المقبلة وقبل غلق سوق الانتقالات.

سواريز قد يحصل على الجنسية الإيطالية خلال أيام مستغلًا امتلاك زوجته لجواز سفر إيطالي مما يسهل مسألة انضمامه إلى يوفنتوس.

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وكاد برشلونة أن يخسر ليونيل ميسي، هداف الفريق التاريخي، إلا أنّ الأخير تراجع عن قراره بالرحيل في حوار خاص من النسخة الإسبانية لجول.

وعلم مراسلنا في إيطاليا أنّ يوفنتوس اتفق مع سواريز على راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو وعقد يمتد إلى 3 سنوات وينتهي في 2023.

وأشار إلى أنّ اللاعب سوف يخضع لاختبار خلال أيام لأجل الحصول على الجنسية الإيطالية وتسهيل مهمة اللعب مع بطل السيري آ.

ورغم الاتفاق بين سواريز ويوفنتوس، إلا أنّه يتبقى تسوية الأمور مع برشلونة، إذ يرغب اللاعب في حصول على تعويض مادي عن فسخ تعاقده قبل الرحيل بالمجان.

وقد يدفع يوفنتوس مبلغًا من المال لأجل التعاقد مع سواريز وهو ما يحاول إنهائه خلال الفترة الحالية مع برشلونة.

جدير بالذكر أنّ سواريز هو ثالث الهدافين التاريخيين لبرشلونة بتسجيله 198 هدفًا في 6 مواسم.