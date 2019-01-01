خاص - ويلي كاباييرو يكشف تفاصيل اليوم الأول لهيجواين مع تشيلسي

ويلي كاباييرو حارس مرمى فريق تشيلسي يؤكد أن قدوم هيجواين من صفوف يوفنتوس يمثل إضافة كبيرة بالنسبة لقدرات الفريق الهجومية بالفترة المقبلة من الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب ويلي كاباييرو حارس مرمى فريق تشيلسي عن سعادته الكبيرة بقدوم مواطنه جونزالو هيجواين لينضم للبلوز وليزامله في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها الحارس الأرجنتيني لصالح جول.كوم وأكد خلالها كاباييرو أن هيجواين سيمثل إضافة كبيرة لتشيلسي في الفترة المقبلة.

وقال كاباييرو: "لقد تدرب بشكل جيد في اليومين الأخيرين وأعتقد أن زملائنا سيتعرفون عليه بشكل أكبر في الفترة الماضية، لكنه معروف بالنسبة لساري ولفريق عمله جيدًا".

وأضاف: "أنا أيضًا أعرفه بشكل جيد لكن بقية الفريق في حاجة للمزيد من الوقت، ووجوده معنا سيمنحنا الأداء العظيم في المستقبل فهو يستطيع القيام بكل شيء".

صلاح ورونالدينيو ومبابي وزيدان ونجوم رفضهم الكبار عندما كانوا صغارًا

وأكمل: "لا يهم ما الذي قام به في الماضي مع فرقًا أخرى، هو سيساعد ويليان وجيرو وهازارد كثيرًا وكل من سيلعب بجواره، فهو يلعب في مستويات عظيمة دومًا، من السهل التنبؤ بأنه سيساعدنا جميعًا لكن الأمر حقًا يتوقف على عمل الكل، علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، وهو سعيد بالتواجد هنا ويمكنه تقديم العديد من الانتصارات".

وعن يومه الأول مع الفريق قال: "لقد تحدثت معه عن انتقاله لفترة طويلة ومنحته الوقت اللازم كصديق وزميل لكي يتفهم الدوري الإنجليزي والمدينة والنادي وكل شيء، وعندما يتم سؤالي عن شيء يجب أن أكون صريح، وفي الوقت الحالي أصبح هو متواجد معنا هنا في الفريق، لقد كان يعاني من بعض الضغط في أول يوم لكن كل شيء كان جيدًا".

ميسي يتجاوز راؤول ويقترب من تحطيم رقم كاسياس​

وقال كابييرو عن مستقبله مع تشيلسي: "سنرى ما الذي سيحدث في نهاية الموسم، سأكون بدون عقد على الأغلب لكن تلك ليست بالمشكلة، لقد مررت بذلك من قبل، لذلك سأكون هادئًا في ذلك الوقت، لم يتحدث معي أحدًا من الإدارة لكنني سعيد هنا وأقوم بعملي عندما أحصل على الفرصة، هذا ما يجب على حراس المرمى فعله، أن يكونوا جاهزون طوال الموسم".

واختتم تصريحاته: "أعتقد أن الفريق قام بعمل جيد أمام شيفيلد وينزداي ورأينا ما الذي حدث مع توتنهام، هذه فرصة كبيرة لنا، لكن علينا أن نحترم المسابقة والخصوم، فالفوز لم يكن سهلًا، سننتظر القرعة لنرى من خصمنا القادم، لكن ذلك لا يهم، علينا أن نلعب بشكل جيد وأن نعبر للدور التالي".