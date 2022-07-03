خاص | وكيل سامباولي يوضح موقفه من تدريب منتخب مصر

الأرجنتيني رحل لتوه عن تدريب مارسيليا

أوضح وكيل المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي لجول حقيقة وصول عرض لتدريب المنتخب المصري خلفاً لإيهاب جلال.

ومنذ رحيل كيروش عند تدريب الفراعنة عقب الفشل ببلوغ المونديال، دخل الفريق في حالة من التخبط الفني والإداري.

وعين الاتحاد المصري إيهاب جلال لقيادة المنتخب، ولكن وقعت إقالته عقب فقط ثلاث مباريات، لتبدأ رحلة البحث عن بديله.

ماذا قال وكيل سامباولي عن تدريب مصر؟

"جول" تواصل مع وكيل المدرب الأرجنتيني لمعرفة هل تلقى عرضاً بالفعل لتدريب مصر كما ذكرت التقارير بالصحافة المحلية مؤخراً.

وأكد الوكيل وصول عرض من الاتحاد المصري للمدرب الذي رحل لتوه عن تدريب أوليمبيك مارسيليا، قبل أيام فقط من بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

واستبعد الوكيل أن يتم قبول عرض منتخب مصر، دون أن يوضح التفاصيل وراء عدم تولي المهمة، وإذا كانت فنية أم لأسباب أخرى.

رحلة البحث متواصلة عن مدرب للفراعنة

الاتحاد المصري لكرة القدم دخل في مفاوضات مع عدة مرشحين مؤخراً دون نجاح من أجل خلافة إيهاب جلال.

وتم ترشيح فلاديمير بيتكوفيتش وباولو سوزا، ولكن الثنائي رد بالرفض، ومؤخراً طُرح كذلك أوزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب روما وسامبدوريا الأسبق، كمرشح محتمل بجانب سامباولي.

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