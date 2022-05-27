خاص | وكيل ديمبيلي يكشف آخر التطورات في مستقبله مع برشلونة

كل الخيارات مفتوحة للجناح الفرنسي

كشف موسى سيسوكو وكيل أعمال الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، عن التطورات الأخيرة بخصوص مستقبل اللاعب مع برشلونة.

ويدخل ديمبيلي في الأسابيع الأخيرة من عقده مع النادي الكتالوني، حيث من المقرر أن يصبح لاعبًا حرًا بنهاية شهر يونيو القادم.

وقال وكيل أعماله في تصريحات خاصة لموقع "جول":"مستقبل عثمان لا يزال مفتوحًا ولن ندخل في تكهنات لا نهاية لها".

وأضاف:"عندما يحين الوقت سيختار اللاعب الخيار الأفضل بالنسبة له".

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وواصل حديثه:"لقد كنا وما زلنا دائمًا نحترم جميع الأندية وسنستمر في التعامل بنفس الطريقة، ولكن عثمان سيفكر في أفضل خيار ممكن لمستقبله".

وحتى الآن تظل المواقف متباعدة إلى حد كبير بسبب ظروف برشلونة المادية ومطالب اللاعب التي لا تتناسب مع هذه الظروف.

يذكر أن ديمبيلي الذي ارتبط مؤخرًا بالانضمام لباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، سجل هدفين وصنع 13 في 32 مباراة لعبها مع برشلونة هذا الموسم.

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