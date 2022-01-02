خاص | وقت العقاب .. توخيل يفكر في استبعاد لوكاكو من قمة ليفربول

يبدو أن المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي ستكون لها آثار قوية في الفترة المقبلة، خاصة من قبل مدربه الألماني توماس توخيل.

وعلم "جول" أن توخيل يفكر جديًا في استبعاد لوكاكو من تشكيل تشيلسي الذي سيواجه ليفربول مساء الأحد في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، التي تقام على ملعب "ستامفورد بريدج".

ومن المقرر أن يكشف توخيل عن قائمة تشيلسي في وقت لاحق من الأحد، وقد لا يكون لوكاكو حتى على مقاعد البدلاء، بعد الانتقادات التي وجهها إلى أسلوب المدرب الألماني التكتيكي.

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وقد ظهر منذ ذلك الحين أن النادي وممثلي اللاعب لم يكونوا على علم مسبق بالمقابلة التي أجراها لوكاكو، ويبدو أن الترتيب لها تم مباشرة مع مراسل "سكاي سبورت" في لندن.

لماذا قد يواجه لوكاكو عقوبة انضباطية؟

من المحتمل أن يواجه لوكاكو بعض الإجراءات التأديبية، على الرغم من الأهمية البالغة لمباراة ليفربول مساء الأحد.

تعليقات لوكاكو كانت أكبر نقطة نقاش في عالم كرة القدم منذ مساء الخميس، وأثارث غضب جماهير تشيلسي بشدة.

وقال لوكاكو في تصريحاته: "لست سعيدًا بالوضع وهذا طبيعي، المدرب قرر اللعب بأسلوب مختلف ويجب ألا أتوانى، أحتاج إلى مواصلة العمل الجاد وأن أكون محترفًا".

وأضاف: "لست سعيدًا بالوضع الحالي، ولكنني محارب ولا يجب أن أتوقف". (طالع المزيد)

كان توقيت نشر الحوار مؤسفًا أيضًا، حيث تم نشره بعد ثلاثة أسابيع من تصويره، حيث تم إطلاقه وسط تراجع حاد في أداء ونتائج تشيلسي.

وعلى الرغم من أن السياق قد يكون قد تغير، إلا أن محتوى الاقتباسات قد أحبط العديد من الأشخاص حول لوكاكو.

توخيل كان متساهلًا أثناء المؤتمر الصحفي صباح الجمعة عند سؤاله عن الأمر، ومع ذلك خلف الأبواب المغلقة، أكدت عدة مصادر أن المدرب الألماني غاضب للغاية من لوكاكو.

من قد يلعب بدلًا من لوكاكو أمام ليفربول؟

يمر كاي هافيرتس بحالة جيدة وقد يحل محل لوكاكو على الرغم من الفترة الطويلة للغاية بسبب فيروس كورونا.

كما رحب تشيلسي أيضًا بعودة تيمو فيرنر، لكن لا يزال من المرجح أنه يكافح للتغلب على نوبته مع فيروس كورونا أيضًا.

هناك أيضًا خيار لمشاركة الأمريكي كريستيان بوليسيتش في دور المهاجم، لكنه كان يعاني لأداء هذا الدور في الأسابيع الأخيرة.

توقيت الأزمة بالكامل سيئ بالنسبة إلى تشيلسي، خاصة أن لوكاكو يمر بمرحلة جيدة، حيث سجل هدفين في مباراتين بعد عودته من الإصابة بفيروس كورونا.

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