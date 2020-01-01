خاص | وسط 9 غيابات .. ميلويفيتش يستقر على تشكيل الأهلي في ديربي جدة

تعرف على تشكيل الأهلي في مواجهة الاتحاد بديربي جدة.

أنهى فريق النادي الأهلي استعداداته لمباراة ديربي جدة أمام الاتحاد، المقرر لها مساء الأحد، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد في التاسعة من مساء الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بدون حضور جماهيري، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وعلم "جول" من مصادره، أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، استقر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ديربي جدة، حيث جاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: عبد الله حسون، محمد خبراني، معتز هوساوي، حسين عبد الغني.

خط الوسط: ساريتش، جوزيف دي سوزا، علي الأسمري.

خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن غريب، عبد الفتاح عسيري.

الهجوم: عمر السومة.

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ويخوض الأهلي مباراة ديربي جدة أمام الاتحاد، وهو يعاني من غياب 9 لاعبين أساسيين، وهم:

"مهند عسيري، سلمان المؤشر، نوح الموسى، حسين المقهوي، ماركو مارين، سعيد المولد" للإصابة، ولوكاس ليما للإيقاف، ويغيب أيضًا يوسف بلايلي ودجانيني تافاريس بسبب ظروف الطيران.