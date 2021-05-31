خاص | وزير الرياضة التركي يؤكد استضافة اسطنبول لنهائي دوري الأبطال 2023

والسوبر الأوروبي 2021 أيضًا..

أكد وزير الرياضة التركي محمد كاساب أوغلو استضافة العاصمة أسطنبول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الأوروبي هذا العام بين تشيلسي وفياريال.

كان من المقرر أن تستضيف إسطنبول نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، لكن تم نقل المباراة إلى بورتو بالبرتغال بسبب تفشي فيروس كورونا.

كان هذا هو الموسم الثاني على التوالي الذي أجبر فيه الوباء على نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال، بعدما حدث ذلك في العام الماضي.

نهائي النسخة الماضية نقل إلى العاصمة البرتغالية لشبونة ولم يكن وحده، حيث رافقته منافسات الإقصائيات بداية من الدور ربع النهائي في بطولة مجمعة صغيرة لمنع السفر بين البلدان وتفشي العدوى.

وبناء على ذلك، يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الآن لتعويض الدولة الأخيرة عن خسائرها، الأمر الذي أكده وزير الرياضة التركي أن بلاده أخذت الموافقة رسميًا من اليويفا حول ذلك.

وقال كاساب أوغلو للنسخة التركية لموقع جول : "لقد أكملنا جميع استعداداتنا لهذه المسابقة ووضعنا خططنا، نود أن يكون النهائي بحضور جماهير متحمسة في المدرجات، لكن لم يكن ذلك ممكنًا في ظل الظروف الوبائية".

وأضاف: "استضاف ملعب أتاتورك الأولمبي نهائيًا لا يُنسى في عام 2005 بين ليفربول وميلان، ويمكنه القيام بذلك مرة أخرى، ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى مراجعة بعض خططك أثناء الوباء.

وتابع: "نحن نتنازل عن حقوقنا هذا العام، لكننا جلبنا بطولتين كبيرتين لبلدنا عوضًا عن ذلك، سنستضيف كأس السوبر الأوروبي هذا العام ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023".

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ومن المقرر أن تستضيف سانت بطرسبرج الروسية، نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بينما كان من المقرر أن تستضيف مدينة ميونخ الألمانية نهائي 2023.