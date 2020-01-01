خاص | والد هيجواين يوضح حقيقة انضمام نجله إلى ريفر بليت

رد مؤكد عن الأمر..

ربطت تقارير من الصحف الإيطالية جونزالو هيجواين بترك فريقه يوفنتوس والعودة مرة أخرى إلى ريفر بليت خلال الميركاتو الصيفي المقبل، إلا أن والده خورخي قد نفى إمكانية حدوث الأمر حاليًا.

هيجواين غادر إيطاليا بعد جائحة فيروس كورونا وعاد إلى الأرجنتين من أجل التواجد جنب والدته المصابة بالسرطان، وقد زعمت "توتو سبورت" أنه سيستمر في بلاد الفضة، في الوقت الذي ينتهي تعاقده مع البيانكونيري في صيف 2021.

لكن والده في تصريحات خاصة لجول أكد على عدم صحة الأمر، حيث قال "العودة إلى ريفر بليت؟ الأمر مستحيل في الوقت الحالي، يمتلك جونزالو عامين في عقده مع يوفنتوس.".

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في الوقت نفسه لم ينفِ خورخي احتمالية أن يلعب نجله في ريفر بليت ولكنه شدد على أن ذلك لن يحدث الآن، حيث قال "في الوقت الراهن لا يمكنه العودة إلى ريفر بليت .".

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ريفر بليت كان المكان الذي بدأ فيها البيبيتا مسيرته في عالم كرة القدم، قبل أن يغادره عام 2007 متجهًا إلى ريال مدريد نظير 12 مليون يورو ويبدأ رحلة طويلة في الملاعب الأوروبية.

ودائمًا ما يحبذ لاعبو كرة القدم الأرجنتينية إنهاء مسيرتهم في مسقط رأسهم، تمامًا كحالة كارلوس تيفيز، الذي ترك أوروبا والصين وعاد في آخر أيامه إلى بوكا جونيورز، وغيره من أمثلة كثيرة.

يذكر أن هيجواين البالغ من العمر 32 عامًا يُعد من الكتيبة الأساسية للمدرب ماوريسيو ساري هذا الموسم، حيث لعب 34 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع مثلهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس قبل جائحة كورونا كان يود تمديد إقامة هيجواين في تورينو، ولكن مع تفشي أزمة اقتصادية متوقعة قد يضلع إلى تخفيف النفقات والتخلي عن بعض النجوم ومنهم الدولي الأرجنتيني.