خاص | هل تفاوض الهلال مع سامباولي ؟ وكيل أعماله يكشف الحقيقة كاملة

الهلال يبحث عن مدرب جديد بعد رحيل لوشيسكو

بدأت رحلة إدارة نادي الهلال السعودي، للبحث عن مدرب بديل للروماني رازفان لوشيسكو الذي تمت إقالته مؤخرًا، وارتبط اسم الزعيم بالمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب أتلتيكو مينيرو البرازيلي لخلافته.

بعض التقارير الصحفية البرازيلية تحدثت عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع سامباولي خلال الفترة الحالية، لخلافة لوشيسكو الذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وعلم "جول" من مصادره بالأرجنتين، وبعد تواصلها مع مدير أعماله، أن هناك بالفعل تواصل بين إدارة الهلال والمدرب الأرجنتيني سامباولي، من أجل خلافة لوشيسكو.

المصادر أشارت إلى أن مدير أعمال سامباولي تلقى بالفعل اتصالات من جانب مسؤولين داخل نادي الهلال، للتفاوض معه بشأن تولي المدرب الأرجنتيني مهمة تدريب الزعيم.

كما أضافت أن سامباولي تلقى عرضًا أيضًا من جانب مارسيليا الفرنسي، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن بشأن تدريب الفريق الفرنسي خلال الفترة القادمة.

رغبة المدرب الأرجنتيني الأولى هي العودة للتدريب في أوروبا من بوابة مارسيليا الفرنسي، بعد تجربته السابقة مع إشبيلية الإسباني، ولكن هناك محاولات جادة من جانب إدارة الهلال للتعاقد معه وإقناعه بتدريب الفريق الأزرق.

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خورخي سامباولي اقترب من الرحيل عن تدريب فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي، ليدخل ضمن خيارات الهلال ومارسيليا الفرنسي خلال الفترة الحالية.

ويتولى مهمة تدريب الهلال حاليًا، المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، والذي تم الاعتماد عليه بعد رحيل لوشيسكو بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد.