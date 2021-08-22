خاص | نقطة خلاف .. التفاصيل كاملة لمفاوضات الأهلي لضم أنسيلمو

هل ينجح الأهلي في ضم أنسيلمو؟

مازالت تسعى إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، للتعاقد مع النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، لاعب وسط فريق الوحدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الراقي.

الأهلي يواصل سعيه من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجديد 2021-2022.

ما هي آخر تطورات المفاوضات بين الأهلي والوحدة؟

علمت النسخة العربية من موقع "جول" من مصادرها، أن الألي عرض شراء عقد أنسيلمو من الوحدة بشكل نهائي، ولكن مسؤولي الأخير رفضوا هذا الأمر.

نادي الوحدة متمسك بإعارة اللاعب وليس بيعه بشكل نهائي، وذلك لهدفين، الأول تحقيق أكبر مكاسب مادية من وراءه، وأيضًا قد يحتاج إليه الفريق حال عودته إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

ومازالت المفاوضات مستمرة بين الأهلي والوحدة، من أجل التوصل لاتفاق يرضي الطرفين، يقضي بانتقال أنسيلمو إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية.

كم تبلغ قيمة العرض المقدم من الأهلي وما هي طلبات الوحدة؟

المصادر أكدت لـ"جول" على أن إدارة الأهلي قدمت عرضًا قدره 11 مليون ريال، من أجل شراء عقد أنسيلمو بشكل نهائي من نادي الوحدة، ولكن هذا العرض رُفض.

وأضافت المصادر، أن نادي الوحدة طلب من الأهلي مبلغ 8 مليون ريال سعودي، من أجل الحصول على خدمات أنسيلمو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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لماذا يريد الأهلي التعاقد مع أنسيلمو؟

وتريد إدارة الأهلي التعاقد مع البرازيلي أنسيلمو، من أجل تدعيم صفوف الفريق ليكون بديلًا للصربي ليوبومير فيسا، والذي اقترب من الرحيل عن صفوف الراقي.

المدرب الألباني بيسنيك هاسي، يبدو عليه أنه غير مقتنع بما يقدمه فيسا، وهو الأمر الذي سيجعله قريبًا من الرحيل عن صفوف الراقي في أسرع وقت.

ما هي صفقات الأهلي الصيفية 2021؟

ونجحت إدارة الأهلي في إبرام العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق، للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل.

الأهلي تعاقد مع البرازيلي باولينيو ومواطنه دانكلير بيريرا، بالإضافة للكرواتي فيليب براداريتش والمقدوني إزجيان أليوسكي والسنغالي ألاسان نداو واللاعب المحلي الوحيد محمد مجرشي.

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