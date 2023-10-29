خاص | نجوم بطولة نيوم للكرة الشاطئية يشيدون بالتنظيم ويكشفون كواليس التألق

لقاءات حصرية أجراها GOAL مع أبرز لاعبي بطولة نيوم الدولية للكرة الشاطئية

استضافت مدينة نيوم السعودية بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023، والتي توج بها المنتخب البرازيلي، بعد الفوز على نظيره اليابان بنتيجة 5-2 مساء السبت.

بطولة نيوم للألعاب الشاطئية استضافت أكثر من 800 من أهم الرياضيين وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية، للفرق المشاركة من جميع أنحاء العالم.

وأجرى "GOAL" عدة لقاءات حصرية مع العديد من اللاعبين الذين شاركوا في بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023..

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قال أوزو قائد المنتخب اليابان، عن اعتبار جميع اللاعبين أنه قدوتهم في كرة القدم الشاطئية: "تواجدهم هنا يعني أنهم يملكون موهبة كبيرة وهم يتطورون كل يوم".

وتحدث أوزو عن منتخب بلاده، حيث قال: "منتخب اليابان رأيتهم يتدربون كل يوم وشهدت بنفسي على تطورهم، لدينا مدرب رائع".

"GOAL" تحدث أيضًا مع وليد محمد لاعب المنتخب الإماراتي، حيث قال: "بطولة نيوم بطولة كبيرة يشارك بها أقوى المنتخبات العالمية وهي بمستوى بطولات كبرى، ضموا أيضًا منتخبات السيدات، ما يعني أن الكرة الشاطئية تتوسع أكثر، وما عادت البطولات مرتكزة على الرجال فقط".

وواصل: "المنتخبات المشاركة هي من أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم ويشرفنا المشاركة فيها، هذه البطولة لن تكون أقل مستوى عن بطولة كأس العالم، لكن التركيز سيكون أعلى لأنها كأس العالم".

وأكد محمد على أنه لا يجد صعوبة في العمل بين الموارد البشرية والكرة الشاطئية، حيث قال: "لا أجد صعوبة المهم الشغف والعمل والاهتمام بالدراسة، إن تمكنت من التوفيق بين كل ذلك ستعرف كيف تستثمر وقتك بشكل جيد، الأهم هو تنسيق الأولويات بالشكل الصحيح".

وقالت لاورا حارسة منتخب إسبانيا، والتي حصلت على لقب أفضل حارسة بالبطولة: "مفتاح الفوز بالبطولة أن الفريق يلعب باندفاع كبير لا يفقد شغفه ونلعب بروح الفريق".

وكشفت لاورا عن سر تفوق كرة القدم النسائية الإسبانية، خاصة بعد التتويج بكأس العالم لكرة القدم، والآن بطولة نيوم، حيث قالت: " السر هو العمل الذي قمنا به على مدار سنين طويلة، نعمل كثيرًا ولا نتوقف عن التطور".

واختتم "GOAL" اللقاءات الحصرية بالحديث مع فيليبي سيلفا لاعب البرازيل، حيث قال: أريد أن أهنئ القائمين على البطولة بسبب النجاح الكبير حقًا".

واختتم سيلفا حديثه قائلًا: "التنظيم رائع جدًا، كذلك المنشآت أيضًا، كان من الرائع ليس لمنتخب البرازيل فقط، بل للجميع المشاركة ببطولة مماثلة قبل كأس العالم".