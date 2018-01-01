خاص - نجم ليفربول الشاب يرحل إلى لاتسيو

سبق وأن لعب مع ستيفن جيرارد بالفريق الشباب للنادي الإنجليزي قبل رحيله

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي، مهدداً بفقدان نجمه الشاب بوبي أديكاني، لينتقل إلى صفوف لاتسيو الإيطالي.

الهولندي صاحب الـ19 عاماً ينتهي عقده مع الريدز في يونيو القادم، دون التوصل لأي اتفاق حول التجديد حتى الآن.

مؤتمر مانشستر يونايتد | سولشار: بوجبا نجم الفريق ولوكاكو يحتاج ليطور نفسه

المهاجم الشاب اتخذ قراره بالانتقال للاتسيو في صفقة انتقال حر، بعدما يأس تماماً في إمكانية الحصول على فرصة اللعب بالفريق الأول.

ليفربول كان يريد التجديد للاعب ذو الأصول النيجيرية، لكن وكيل أعماله تسبب في انهيار المفاوضات تماماً.

بعد اختياره في قائمة #جول25

الموسيقار @Otayfff8 يتحدث لـ @GoalAR عن عامه الأفضل حتى الآن وعن منافسي السعودية على كأس آسيا 🗣️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

ووفقاً لمصادر "جول" فإن أديكاني وقع بالفعل على عقد مبدئي مع لاتسيو، لينضم له بشكل رسمي في الصيف.

العنصرية ضد كوليبالي | القصة الكاملة لأحداث إنتر ونابولي

جدير بالذكر أن أديكاني انضم لليفربول في 2015 قادماً من برشلونة، وأصبح لاعباً أساسياً بصفوف الشباب.

وكان واحداً من العناصر الأساسية لفريق ستيفن جيرارد المدرب السابق لفريق الشباب لليفربول، والذي تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي تحت 19 عاماً.