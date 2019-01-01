خاص - نجم كريستال بالاس يخضع للكشف الطبي في مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يتفق مع كريستال بالاس على ضم اللاعب آرون فان بيساكا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اتفق فريق مانشستر يونايتد مع نظيره كريستال بالاس على ضم اللاعب آرون فان بيساكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما علم مراسل جول.كوم في مانشستر يونايتد، حيث اتفق الفريقين على خضوع اللاعب للفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه.

وستكلف الصفقة فريق مانشستر يونايتد حوالي 55 مليون جنيه استرليني يدفعهم لكريستال بالاس للحصول على خدمات اللاعب.

وسيتم توقيع الكشف الطبي لاحقًا هذا الأسبوع تمهيدًا للإعلان عن الصفقة الجديد للشياطين الحمر بشكل رسمي من قبل الفريقين.

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وسيتم تقديم اللاعب في ملعب أولد ترافورد العريق الخاص بمانشستر يونايتد عقب الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن مفاوضات انضمام اللاعب كانت قد شهدت شد وجذب من كلا الجانبين قبل أن يصلا مؤخرًا لإتفاق بشأن حسم الصفقة.