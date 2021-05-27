خاص | ميكالي: خسارة الاتحاد كانت عادية ومهمتي مع الهلال كانت صعبة

المدرب البرازيلي يتحدث عن الصعوبات التي واجهته مع الهلال

تحدث المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لنادي الهلال، عن تجربته مع الزعيم، قبل قرار إقالته من منصبه، بسبب تذبذب نتائج الفريق.

ميكالي كان يتولى مهمة تدريب الهلال، خلفًا للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو الذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق الأزرق، وابتعاده عن صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.

كيف كانت تجربة ميكالي مع الهلال؟

المدرب البرازيلي قال خلال حوار خاص مع "جول": "عندما توليت مهمة تدريب الهلال كان يحتل الفريق المركز الثالث أو الرابع، متأخرًا عن المتصدر بـ5 نقاط".

روجيرو واصل: "كان علينا تحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية على أقل تقدير، من أجل الوصول إلى المتصدر والتفوق عليه، وبعدها تعرضنا للهزيمة أمام الاتحاد".

وخسر نادي الهلال على يد نظيره الاتحاد في مباراة الكلاسيكو بهدفين دون رد، قبل انطلاق مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

ما سبب نتائج ميكالي المتذبذبة مع الهلال؟

وتابع: "خسارتنا أمام الاتحاد كانت عادية، لأننا كنا نلعب خارج ملعبنا، بالإضافة إلى ارتباطنا بمواجهات بدوري أبطال آسيا، والخصم حظي بوقت كافي من الراحة".

وبالرغم من تعثرات الهلال، إلا وأن روجيرو ميكالي كان لديه ثقة بأن الفريق سيحقق كل الأهداف، لأنه كان قويًا للغاية، وفقًا لما ذكره خلال تصريحاته.

واستطرد قائلًا: "أشعر كأنني بطل مع الجميع هناك في السعودية، لأن إنعاش الفريق مهمة صعبة، وبالفعل نجحت فيها، وأعتقد أنني قمت بعمل جيد، كل شيء كان يعتمد على التسلسل، وأعتقد أننا لم نتخلى عن الفريق كما لم نفعل".

ما هو موقف الهلال في دوري أبطال آسيا؟

واختتم ميكالي تصريحاته قائلًا: "أعتقد أيضًا في دوري أبطال آسيا، أن فريق نادي الهلال رائعًا، لأنه يحارب من أجل كل شيء، والتركيز كبير هنا لأنه تعود على الفوز بكل شيء، بالإضافة إلى أنه سيتم تعزيزه بعناصر جديدة، فهو له تقليد في المنافسة".

وقاد ميكالي فريق الهلال للتأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا بصعوبة بالغة، بعد نتائج غير جيدة بدور المجموعات، ليصعد الفريق ضمن أفضل الفرق التي احتلت المركز الثاني بدور المجموعات.

لماذا رحل ميكالي؟

بعد النتائج المتذبذبة في بطولة دوري أبطال آسيا، وصعود فريق الهلال إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا بصعوبة بالغة، حيث كان مهددًا بالخروج من دور المجموعات، قررت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل توجيه الشكر للمدرب البرازيلي ميكالي.

وتولى بعده المدرب البرتغالي جوزيه مورايس، وذلك بشكل مؤقت حتى انتهاء الموسم الحالي، على أن يتم التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، يقود مهمة تدريب الزعيم.

اقرأ أيضًا..

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا ضد مهاجمه المحترف

"يا هلاليين .. أوقفوا الزعيق والبكائيات مع كل بطولة زرقاء"

بين مُبَشر ومصدوم .. كاريلي يعلن أمر واحد يعطل تجديد عقده مع الاتحاد