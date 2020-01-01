خاص | ميسي يقرر كسر الصمت ومخاطبة جماهير برشلونة

ميسي سيخاطب جمهور برشلونة .. هل يجدد الولاء أو يودع الجموع؟

علم جول من مصادره الخاصة في إسبانيا أن ليونيل ميسي قد قرر كسر الصمت ومخاطبة جماهير برشلونة في الساعات المقبلة من أجل توضيح الصورة.

وكان ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي، حدث ذلك منذ 48 ساعة.

وتسبب ذلك في الحديث عن استقالة متوقعة لبارتوميو والكثير من الفوضى خلال الـ 48 ساعة الماضية، قبل أن ينفي الرجل الأمر ، كل ذلك والجماهير الكتالونية غاضبة ومجتمعة خارج كامب نو للمطالبة برحيله وبقاء ميسي.

ونتيجة لهذه الحالة من الغضب الجماهيري ومع تضارب الأنباء حول حل الأمور وديًا بين ميسي والإدارة أو قراره النهائي بخصوص الرحيل، سيخرج ليو نفسه لكسر حالة الصمت والحديث إلى الجماهير.

ويريد ميسي توضيح روايته لما حدث بعدما رأى الكثير من التأويلات والأحاديث التي تنتشر في الصحف المختلفة، في خطوة على الأرجح ستكون هي الحسم لكل شيء ونهاية كل التنبؤات.

وحسب كادينا سير فإن أمس الأربعاء كانت هناك اتصالات بين نادي برشلونة وميسي، ووفقًا لما أورده الصحفي سيكي رودريجيز فإن خورخي ميسي والد اللاعب الأرجنتيني تحدث إلى بارتوميو عبر الهاتف.

في هذه المحادثات، أكد بارتوميو أنه يريد إقناع ميسي بالبقاء والاستمرار في مشروع برشلونة الجديد، لكن البرغوث الأرجنتيني أبلغه أن مسيرته في برشلونة قد انتهت، وأنه فاز بكل شيء، وأنه يريد تحديات جديدة ويريد فريقًا تنافسيًا.

ويريد الطرفان إنهاء الأمور وديًا دون الدخول في قضايا وبلا لجوء إلى المحاكم، لذلك من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة قبل أن يخرج ميسي ليواجه الجماهير الغاضبة

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يذكر أن الأزمة بين إدارة برشلونة وبين ليونيل ميسي ظلت تتفاقم في الأشهر الأخيرة واضطر النجم الأرجنتيني إلى توضيح بعض الأشياء من قبل، حتى وصلت الأمور إلى ذروتها بالخسارة أمام بايرن ميونخ بالثمانية في ربع نهائي دوري الأبطال.