خاص | موقف روديجر يقرب ريال مدريد من ضمه

يشعر ريال مدريد الإسباني بتفاؤل شديد بشأن إمكانية التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

وحسبما علم "جول" فإن ريال مدريد يعطي الأولوية حاليًا لمدافع تشيلسي، في ظل سعيه لتحسين خط الدفاع بداية من الموسم المقبل.

عقد روديجر مع تشيلسي ينتهي في يونيو 2022، وليس لدى الدولي الألماني أي نية في تمديد إقامته في ملعب "ستامفورد بريدج".

تشيلسي يواصل السعي جاهدًا لتمديد عقد روديجر، حتى قبل محاولة التوقيع مع الفرنسي رافاييل فاران في الصيف الماضي قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

لماذا سيرحل روديجر عن تشيلسي؟

الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي شارك في محاولة إقناع روديجر بالتوقيع على عقد جديد، لكن المهمة تبدو مستحيلة.

العرض الأخير الذي قدمه تشيلسي لتجديد عقد روديجر يبلغ حوالي ثمانية ملايين يورو صافية في الموسم.

لكن روديجر يدرك أنه سيظل يتقاضى أقل من لاعبين أمثال روبن لوفتس تشيك، وكيبا، وماركوس ألونسو، وفيرنر، وتياجو سيلفا، وكاي هافيرتز، وروميلو لوكاكو.

لماذا يريد ريال مدريد التعاقد مع روديجر؟

بعد عودة الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى تدريب ريال مدريد، ناقش النادي الملكي إمكانية التعاقد مع قلب دفاع جديد.

ويعد روديجر هو المرشح المفضل، ويأمل ريال مدريد أن ينجح في التعاقد معه لتعزيز خط الدفاع إلى جانب إيدير ميليتاو، ودافيد ألابا، وناتشو.

ما هي فرص ريال مدريد في ضم روديجر؟

ريال مدريد درس بالفعل خيارات أخرى في بحثه عن قلب دفاع جديد، لكنهم متفائلون بشأن التعاقد مع روديجر على الرغم من العقبات المختلفة التي تقف في طريقهم.

أحد هذه الأمور هي أن الوضعية التعاقدية للدولي الألماني تجعله مطمعًا للعديد من الفرق الكبرى في أوروبا، حيث تراقب أندية بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان عن كثب التطورات في مفاوضاته مع تشيلسي.

هناك مشكلة أخرى، سيواجهها أيضًا بايرن ميونخ، وهي صعوبة تلبية متطلبات راتب روديجر.

وتزعم وسائل الإعلام في إنجلترا وألمانيا أن روديجر يريد الحصول على صافي 12 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو أمر يعد صعبًا بالنسبة إلى ريال مدريد.

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