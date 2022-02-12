خاص | موسيماني يكشف موقفه النهائي من الاستمرار مع الأهلي

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن موقفه من الاستمرار مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب عقده من نهايته.

وينتهي عقد موسيماني مع الأهلي في شهر أكتوبر القادم، حيث انتشرت أخبارًا خلال الفترة الماضية، حول عدم الاتفاق بين الطرفين خلال الوقت الحالي لتجديد العقد.

لماذا لم يصل الأهلي لاتفاق مع موسيماني حتى الآن؟

أكدت تقارير إعلامية، على أن مطالبات موسيماني المالية، تسببت في تعثر المفاوضات بين الطرفين، حيث يرى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب أن الطلبات مبالغ فيها.

التقارير أكدت على موسيماني وزوجته "وكيلة أعماله"، متمسكين بالمطالب المالية الكبيرة، حيث يرون أنها مستحقة بعد الإنجازات التي حققها مع النادي خلال الفترة الماضية.

ولكن خرجت زوجة موسيماني بتصريحات خلال الفترة الماضية، بأنه لا توجد أي أزمة في تجديد عقد المدرب مع الأهلي، وأن ما يتردد غير صحيح.

ما هو تعليق موسيماني على استمراره مع الأهلي؟

المدرب الجنوب إفريقي أثنى في بداية حديثه مع موقع "جول" على الدعم الجماهيري له وللفريق، خاصة بعد الخسارة التي تلقاها أمام بالميراس البرازيلي.

بيتسو قال: "أشكر جماهير الأهلي على المساندة، خاصة بعد الخسارة أمام بالميراس، ودائمًا ما يساندونا ليس فقط بعد الانتصارات، بل وأيضًا في حالة تعثرنا".

وبعد سؤاله عن مستقبله مع الأهلي، قال موسيماني لـ"جول": "سأبقى مع الأهلي، ولماذا أرحل؟، هدفي هو العودة إلى كأس العالم للأندية مجددًا مع الفريق، وتحقيق دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى، وأريد الاستمرار والبقاء مع الفريق الأحمر".

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