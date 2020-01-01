خاص | مورينيو: دي ماريا تعرض للظلم بسبب نيمار ورونالدو

كشف عن رأيه في الفريق الأقرب للفوز بنهائي الأبطال

حوار خاص لـ"Dazn"

مواجهة منتظرة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط ترقب كبير من الفريق الفرنسي للقب الأول في تاريخه.

الأنظار تتجه نحو باريس بشكل كبير، نظراً للأموال الطائلة التي أنفقتها إدارة النادي على ضم لاعبين جدد، وهو ما علق عليه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال مورينيو في تصريحات خاصة لـ"جول":"خسارتهم في آخر موسمين يمكن وصفها بالفشل، نظراً للكمية المجنونة من الأموال التي أنفقوها على مدار 5 أو 6 سنوات".

المزيد من الفرق

وأضاف:"لديهم تياجو سيلفا، ماركينيوس، وكيليان مبابي وكافاني ونيمار وغيرهم من النجوم، أي فريق يحلم بامتلاك هؤلاء اللاعبين، لذلك أعتقد أن بايرن ميونخ عليهم الحذر، باريس يمكنهم الفوز بفضل هذه المجموعة الرائعة".

وتابع:"أعتقد أن بايرن بنفس قوة باريس، كل فريق لديه العديد من اللاعبين المميزين، لذلك ستكون مواجهة قوية بينهما".

مبابي والكرة الذهبية

"لقد مدحته أكثر من مرة، ولكني أؤمن أنه لا يمكن لأي لاعب الفوز بالكرة الذهبية في فريق غير ناجح، لذلك لو كان الأمر بيدي، لمنحت الجائزة للاعب الذي يساهم في فوز فريقه بالبطولات الكبيرة".

"بالنسبة لي أنظر لمبابي كلاعب للفريق وليس لاعب مهتم بالنواحي الفردية فقط، توقعي أنه لا يفكر في الكرة الذهبية، وكل ما يهمه الفوز بدوري أبطال أوروبا".

تعرض دي ماريا للظلم

"هذا يحدث عندما تتواجد التي تهتم فيها وسائل الإعلام بالتركيز على لاعبيها داخل وخارج الملعب، فمن الطبيعي وقتها تعرضك للظلم، الشيء ذاته تكرر معه في ريال مدريد ومانشستر يونايتد".

"أثناء تواجدك في نفس غرفة الملابس مع كريستيانو رونالدو، ستجد نفسك في ظله مهما كانت درجة تألقك، أيضاً في باريس هناك نيمار ومبابي، لكني أقدر دي ماريا كثيراً وكنت محظوظاً بالعمل معه".

مباراة تعلم منها في دوري أبطال أوروبا

أكثر مواجهة تعلمت منها، كانت أمام ليفربول في نصف النهائي عندما خسرنا بفارق هدف غير صحيح، حيث تعرضنا للظلم بسبب عدم وجود تكنولوجيا خط المرمى وقتها.

بدأت أسأل كل من حولي، لماذا لا تتواجد هذه التكنولوجيا رغم كل التطورات الكبيرة في عالم كرة القدم؟ لقد خسرنا بسبب كرة لم تلمس خط المرمى.

السر وراء الفوز في 4 نهائيات أوروبية من أصل 4؟

لن أقول لك لأني أريد لعب النهائي الخامس والفوز به أيضاً.

فريقه المفضل للفوز بالنهائي

لا أجيد هذا النوع من التوقعات، الجميع في عائلتي وأصدقائي يسألوني نفس هذا السؤال بحكم خبرتي الطويلة في الملاعب.

بالنسبة لي فعندما تتأهل إلى نصف النهائي فرصتك تكون 25% في الفوز و50% عندما تتأهل للمباراة النهائية، لا أفضل أي فريق على الآخر، لعدم حبي للثقة المفرطة لمجرد امتلاك بعض اللاعبين المميزين.

نظام الذهاب والإياب والمباراة الواحدة

كرة القدم تعتمد بشكل كبير جداً على الجماهير، ويجب على الجميع التمتع بالعقلية المناسبة للتعامل مع هذه الأجواء في قبل النهائي ودور الثمانية وباقي مراحل البطولة.

بلاي ستيشن جريزمان وكارداشيان كرة القدم.. أغرب تصريحات اللاعبين

بعد الاجتماع معه .. ميسي يؤكد لكومان قراره بمغادرة برشلونة

أحب اللعب أمام 70 ألف متفرج حتى لو اعتبرتهم كأعداء، لأن اللعب مباراتين للذهاب والإياب، يجعلك أقوى بكثير ويساعدك على التمرس في الفوز داخل وخارج الملعب.

وفي نهاية حديثه أشار مورينيو، إلى عدم تفضيله لفكرة اللعب في دور الثمانية نصف النهائي كمباراة واحدة في أرض محايدة، بسبب عدم تواجد الروابط اللازمة مع الجماهير، بتواجد ما يقرب من 15 ألف مؤيد فقط، مع صعوبة توافر الإمكانيات المالية للجميع من أجل التنقل والسفر خارج البلاد.