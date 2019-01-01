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كأس آسيا

خاص - مواطن عماني يدعم منتخب بلاده رغم الصعوبات

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نجح المنتخب العماني في حصد بطاقة التأهل كأفضل ثوالث، ليضرب موعداً مع منتخب الإيراني

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تبقى جماهير كرة القدم هي العنصر الأهم في ملاعب كرة القدم من أجل أضافة المتعة الكبيرة التي نشاهدها في جميع المباريات حول العالم.

وشهدت مواجهة منتخبي عمان وتركمانستان التي أقيمت مساء أمس في الجولة الثالثة من كأس آسيا، موقف رائع من أحد جماهير المنتخب العماني.

وقام مشجع عماني يجلس على كرسي متحرك بدعم منتخب بلاده من الملعب والقدوم من عمان إلى أبو ظبي وبالتحديد ملعب محمد بن زايد، لرغبته في الوقوف بجوار بلاده.

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وقال المشجع العماني في تصريح لمراسل جول أن يعشق منتخب بلاده، ولا يمكن أن يتخلى عنه مهما كانت الظروف.

وكان على الحبسي حارس المرمى التاريخي للمنتخب العماني، قد دعم منتخب بلاده من مدرجات المباراة في اشارة واضحة إلى قيمة الوطن.

ونجح المنتخب العماني في حصد بطاقة التأهل كأفضل ثوالث، ليضرب موعداً مع منتخب الإيراني في مواجهة قوية.

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