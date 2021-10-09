خاص | مهندسة صفقة ماليلي للطائي: 350 شخصاً اتصلوا بي والبعض شكك في قدراتي!

مئات الأشخاص أرادوها أن تفشل في صناعة يسيطر عليها الرجال

أنجيلا رولو، وكيلة لاعبين إيطالية، تعمل في مجال يسيطر عليه الرجال بشكل واضح، لكنها نجحت في إثبات نفسها ودخلت التاريخ.

رولو هي أول سيدة تتفاوض على صفقة انتقال أحد اللاعبين إلى المملكة العربية السعودية في تاريخ دوري المحترفين.

اللاعب كان هو سيفاس ماليلي مهاجم باليرمو السابق، حيث انتقل إلى نادي الطائي السعودي.

تلقت الوكيلة رسائل من أكثر من 350 فردًا أثناء المفاوضات، لأشخاص يحاولون التواصل معها والبعض الآخر قاموا بتشويه سمعتها لأنها امرأة، مع إرسال بعض رسائل التمييز الجنسي ضدها.

وتحدثت رولو في حوار خاص لموقع "جول" عن أهم النبذات الخاصة بمسيرتها وما تعرضت له من مصاعب وعقبات..

التحول من محامية رياضية إلى وكيلة لاعبين

قالت رولو:"يجب أن أقول إن الأمر كان صعبًا من بعض النواحي، ولكن بطريقة أخرى ليس بهذه الصعوبة، رغم وجود الكثير ممن أرادوا تشويه سمعتي لمجرد إنني امرأة".

وأضافت:"وجدت أنه عندما بدأ اللاعبون يثقون بي ويؤمنون بعملي، لم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض طريقي، البعض حاول إهانتي وطلبوا مني التركيز على تجميل أظافري وترك كرة القدم، ولكن لسوء حظهم ما زلت هنا وأظافري مثالية أيضًا".

صفقة ماليلي

أوضحت رولو:"اتصل بي ما لا يقل عن 350 فردًا من 42 دولة مختلفة أرادوا التعاون من أجل هذه الصفقة، وهذا الاهتمام تسبب في جعل هذا الانتقال مختلفًا مقارنة بالآخرين".

وأضافت:"الأمر كان متوقعًا لأنه كان لاعبًا خارج عقده وسجل 18 هدفًا في الموسم الماضي، والتحدي الرئيسي بالنسبة لي وقتها هو تصفية الضوضاء المحيطة ومحاولة الهدوء والتركيز أثناء العمل على شبكتي الخاصة من جهات الاتصال لتوفير الخيار الأفضل لعميلي وهو ما قمت به".

وتابعت:"الكواليس المحيطة بالصفقة كانت صعبة، الناس يرون فقط صورة اللاعب مع القميص والمؤتمر الصحفي، لكن كانت هناك العديد من الضغوط المصاحبة للأمر".

واستكملت:"350 شخصًا يراسلونك في أي وقت، أرقام عشوائية اتصلت بي، البعض يقوم بإهانتي ويرسل لي بعض الرسائل الغريبة، كان الأمر صعبًا حقًا لكنني أعرف ما يتطلبه العمل في كرة القدم وطبيعة الحصول على ثقة اللاعب، لذلك تمكنت من إغلاق الصفقة عبر شبكة اتصالاتي الخاصة".

وواصلت حديثها:"كان الناس يحاولون فقط الاتصال بي أو التواصل مع اللاعب ليقولون له إنني مجرد امرأة غبية ولماذا وقع معي، اتهموني أنني لن أساعده للذهاب إلى أي مكان، ولكن لحسن الحظ اللاعب كانت لديه الثقة الكاملة بي، وبمجرد أن يثق اللاعب بالوكيل فهذا هو المفتاح الحقيقي للنجاح".

ماذا عن العقبات؟

الوكيلة الإيطالية قالت:"أعتقد أنهم لم يتمكنوا من فهم كيفية توقيع امرأة مع مثل هذا اللاعب، وتعجبوا من ثقته الكبيرة بي وكيفية حصولي على هذه الثقة".

وتابعت:"قد يظهرني ذلك كمغرورة، لكني لست الشخص الذي يهتم بالعقبات، الأفضل لي هو استثمار وقتي وطاقتي فقط لتحقيق أهدافي وقد نجحت في تحقيق ذلك، لو كنت ركزت على العقبات التي تصاحب كوني امرأة في مثل هذه الصناعة التي يسيطر عليها الذكور والتمييز الجنسي والشك والجهل، لما كنت أنجزت أي شيء مما حققته".

وحول كيفية نجاحها كامرأة في هذه الصناعة:"أمتلك كل الصفات التي تجعل الوكيل الذكر ناجحًا، بالإضافة إلى اللمسة الأنثوية، فكيف أخسر؟".

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