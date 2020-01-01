خاص | منازعات "فيفا" تحدد موعد الحكم في قضية دجانيني والأهلي

تعرف على موعد النطق بالحكم في قضية دجانيني والأهلي.

كشفت مصادر خاصة لـ"جول" عن موعد النطق بالحكم في قضية المهاجم الرأس أخضري دجانيني تافاريس، مع النادي الأهلي، بشأن فسخ العقد.

تافاريس رفض العودة من بلاده خلال الفترة الماضية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته، مطالبًا فسخ عقده وعدم الاستمرار مع النادي الأهلي السعودي.

وأشارت مصادر "جول" إلى أن غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ستصدر حكمها غدًا الأحد 6 سبتمبر، في قضية فسخ عقد اللاعب دجانيني مع الأهلي.

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ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي حول أحقية تافاريس، في فسخ عقده مع النادي الأهلي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته مؤخرًا من إدارة النادي الأهلي.

وكانت بعض الآراء القانونية قد أشارت إلى أن تافاريس سينتصر في قضيته ضد النادي الأهلي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته، حيث سيتحكم غرفة فضل المنازعات لصالحه.

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دجانيني يعد واحدًا من أهم عناصر النادي الأهلي، حيث كان يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، بجانب المهاجم السوري عمر السومة.