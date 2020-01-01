خاص - مصدر في الاتحاد الغاني يكشف لـ"جول" حقيقة المفاوضات مع فايلر

الاتحاد الغاني لكرة القدم أقال مؤخرًا جميع مدربين المنتخبات

أشارت تقارير صباح اليوم السبت، حول اهتمام الاتحاد الغاني لكرة القدم بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لخلافة كواسي أبياه.

وكان الاتحاد الغاني لكرة القدم قد أعلن إقالة جميع المدربين في جميع المراحل للمنتخبات (رجال وسيدات) في خطة تطوير شاملة خلال الفترة المقبلة.

وقالت بعض التقارير أن السويسري رينيه فايلر ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الغاني خلال المرحلة المقبلة، بعد ما قدمه مع الأهلي مؤخرًا منذ بداية الموسم الحالي.

تواصل "جول" مع مصدر مسئول داخل الاتحاد الغاني لكرة القدم للتأكد من حقيقة دخولهم في مفاوضات مع فايلر للتعاقد معه أو تواجده ضمن الأسماء المرشحة.

وأكد المصدر لـ"جول" أن ما تردد حول وجود مفاوضات مع فايلر غير صحيح على الإطلاق، وأن قرار إقالة المدربين صدر منذ يومين فقط.

اقرأ أيضًا - الاتحاد الغاني يستهدف التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي

وأضاف، أن الاتحاد الغاني لكرة القدم لم يحدد أسماء مدربين حتى الأن للتعاقد مع أحدهم لقيادة النجوم السمراء بعد رحيل كواسي آبياه مؤخرًا.

الأهلي يسعى للحفاظ على فايلر بعدما قدمه مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي، وتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة من 9 مباريات.