خاص | مرشح لرئاسة برشلونة: حوار ميسي الأخير سيؤدي لرحيل بارتوميو

تزايد واضح في توقيعات سحب الثقة

يعتقد جوردي فاري المرشح الرئاسي لنادي برشلونة الإسباني، أن الحوار الأخير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيؤدي إلى نزع الثقة من الرئيس الحالي جوسيب بارتوميو.

ميسي خرج مؤخراً في حوار حصري لموقع "جول" ليؤكد استمراره مع برشلونة، لكنه انتقد بارتوميو لعدم تنفيذ وعده بالسماح له بالرحيل بعد نهاية الموسم الماضي.

اللاعب انتقد كذلك الحالة التي يمر بها النادي منذ سنوات، بعدم وجود أي مشروع واضح للفوز بالبطولات الكبيرة.

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وهو ما علق عليه فاري قائلاً:"ميسي قال إنه لا يوجد مشروع ومجلس الإدارة كذب عليه، وهو ما تسبب في تسارع حملة سحب الثقة من بارتوميو وزيادة التوقيعات".

وأضاف:"ربما كان يجب عليه اختيار استراتيجية أخرى لو أراد الرحيل، ولكن أهم شيء هو موافقته على البقاء، ومازلت أعتقد أنه من الممكن إقناعه بالتجديد".

وتابع:"الوضع المالي لبرشلونة خطير للغاية، الديون وصلت إلى 800 مليون يورو، بوجود العديد من التزامات السداد، صفقة جريزمان تمت بفضل أحد الصناديق الخاصة".

واستكمل:"يجب إيقاف مشروع كامب نو الجديد في سياق الأزمة المالية، خاصة لعدم وضوح الرؤية بخصوص عودة الجماهير للملاعب".

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وفي نهاية حديثه أكد فاري على أمله في جمع التوقيعات لحملة سحب الثقة بحلول 17 سبتمبر الجاري، وإذا فعل ذلك، فمن المقرر الاستفتاء على رحيل الإدارة الحالية في غضون 30 يوماً، وسيتم بعدها إجراء الانتخابات المبكرة في شهر ديسمبر.