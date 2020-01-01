خاص | مرشح رئاسة برشلونة يهدد بنسف ميزانية الأجور

في حوار خاص لـ "جول"

قال تشافي فيلاجوانا المرشح لرئاسة نادي برشلونة إنه لا يمكن السماح بأن تكون فاتورة الأجور بهذا الشكل المرتفع والمؤذي لميزانية النادي.

وفي الوقت الحالي أصبح من المقرر أن يقوم فيلاجوانا العضر السابق في مجلس إدارة جوسيب ماريا بارتوميو بالترشح لانتخابات رئاسة برشلونة، وذلك حسب لتقرير من راديو كتالونيا.

وفي حوار خاص لـ "جول" كشف تشافي فيلاجوانا المرشح لرئاسة نادي برشلونة اعتراضه سياسة الرواتب الخاصة بالنادي كما شرح أسس مشروعه المستقبلي.

لماذا قررت الترشح للانتخابات؟

"أقدم نفسي بسبب تطور طبيعي ولأن اللحظة تجعلني أعتقد أن النادي يحتاج إلى أشخاص ذوي معرفة، مع حب المؤسسة قبل كل شيء والذين يمكنهم اتخاذ القرارات لصالحها.

لقد كنت في النادي لمدة عشرين عامًا، لقد عشت كلاعب ما تعنيه البهجة وخيبات الأمل وأعتقد أن مشاريع النادي يجب أن تكون مبنية على معرفة وخبرة واحترام النادي مع المشاركة والكرم. لا أرى هذه القيم في أي مرشح آخر.

هل وجودك استمرار لمشروع بارتوميو؟

غالبًا ما تكون الحياة عبارة عن ورقة قصيرة، إما تغطي قدميك أو تغطي رأسك. إنها كلها مسألة أولويات، أولوياتي هي العمل والمساهمة بالمعرفة والخبرة في اتخاذ القرارات التي أدت إلى تحسين كرة القدم بالنادي.

وهذا شجعني على مواصلة العمل للنادي. لن يكون الأمر مستمرًا بل متماسكًا. النادي، كلما ادعى لي، وكنت في ثلاثة اجتماعات مع ثلاثة رؤساء مختلفين، جعلني تحت تصرفه. لا يمكن لأحد أن يشك في الولاء لبرشلونة.

لقد شاركت في ثلاثة مجالس مختلفة، لذا فأنا لست مرشحًا مستمرًا ولكني مرشح متماسك، إنه المرشح الأكثر خبرة كمدير

ماذا تعلمت في وقتك في مجالس لابورتا وروسيل وبارتوميو؟

"قبل كل شيء، لتحديد الخط الذي لا يمكننا الانحراف عنه للاستمرار في كوننا ناديًا محبوبًا وجماهيريًا. أنا واضح جدًا بشأن القرارات التي يجب اتخاذها.

الخبرة التي أمتلكها تعطيني منظورًا لمعرفة أي القرارات يمكن أن تنجح وأيها لا يمكن. بسبب عقليتي الهندسية من ناحية والإنسانية من ناحية أخرى، أحب دراسة وتحليل ما يمكن أن يكون أفضل للنادي.

ما هي هذه القرارات التي ستتخذها؟

الأول سيكون على المستوى الرياضي، لتوطيد فكرة كرة القدم الشعبية في الفريق الأول التي أمضيتها خمس سنوات. لقد كان الرابط الذي لم أتمكن من المشاركة فيه وأعتقد أنه من الضروري تعزيز هذه الخطوة الأخيرة بين الشركة الفرعية والأولى. كما يجب أن نتخذ قرارات بشأن ميزانية الرواتب.

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نحن واضحون ونضع النادي فوق الجميع، لاعبين، مديرين أو مدربين، لا يمكن السماح لكتلة الرواتب أن تصل إلى هذه المستويات ويجب أن تتحقق مثل نتيجة سياسة رياضية تشمل أفراد من داخل النادي..