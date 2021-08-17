خاص | مذبحة في برشلونة للقضاء على العجز قبل نهاية الميركاتو

ضحايا جدد بعد رحيل ميسي

يطمح نادي برشلونة الإسباني، لتوفير مبلغ 200 مليون يورو خلال الفترة الحالية، من أجل تخطي الأزمة المالية التي لحقت به مؤخرًا.

برشلونة فشل مؤخرًا في الحفاظ على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب العجز الموجود بميزانية النادي، مما أسفر عن عدم القدرة على تسجيله بقائمة الفريق للموسم الجديد.

ميسي رحل إلى باريس سان جيرمان، ولكن المحاولات مستمرة في برشلونة لإعادة النادي إلى الطريق الصحيح من الناحية المالية.

كيف يخطط برشلونة لتوفير الأموال؟

جوان لابورتا رئيس برشلونة خرج مؤخرًا للكشف عن تفاصيل الأزمة التي يمر بها النادي، ليؤكد زيادة قيمة الديون إلى مليار يورو.

وهو الأمر الذي أدى إلى رحيل ميسي، وجعل النادي عاجزًا حتى الآن عن تسجيل المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

مصادر خاصة أكدت لـ"جول" أن برشلونة يريد التخلي عن بعض اللاعبين لتوفير الأموال اللازمة لتخطي الأزمة المالية.

من هم المقرر رحيلهم عن برشلونة؟

النادي الكتالوني وضع ضمن خطته التخلي عن الثلاثي فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش هذا الصيف.

ويأتي ذلك ضمن المحاولات لتوفير ما يقرب من 200 مليون يورو قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيتطلب الأمر كذلك تخفيض بعض الرواتب من النجوم الحاليين، للمساعدة على تصحيح مسار برشلونة في المستقبل.

وهو الأمر الذي استجاب له جيرارد بيكيه بتخفيض راتبه، ليتمكن برشلونة من تسجيل الثنائي إريك جارسيا وممفيس ديباي.