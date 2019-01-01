أفريقيا مع جول | مدرب غينيا يتحدث عن جاهزية نابي كيتا والتشابه بين بلجيكا والقارة السمراء

لقاء حصري مع مدرب بوركينا فاسو وكينيا الأسبق وغينيا الحالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف بول بوت، مدرب غينيا، عن مدى جاهزية نجمه نابي كيتا قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا، وتوقع لمشوار فريقه في البطولة ومن يظن سيكون المرشح للقب في نسخة مصر.

بوت، بلجيكي الجنسية، له تجارب واسعة في القارة الأفريقية وبطولة الأمم، إذ سبق وقاد بوركينا فاسو إلى نهائي نسخة 2013، ودرب كينيا وجامبيا، بالإضافة للأردن وعدة أندية بلجيكية.

وقال بوت مع "جول": "دائما هناك مفاجآت في بطولة أفريقيا، حدث الأمر مع بوركينا فاسو عندما كنت معهم، لم يتوقع أحد أن تذهب بعيداً، في مجموعتنا يوجد بوروندي ومدغشقر، فريقان خارج الترشيحات، ولكن تلك الفرق تكون خطيرة دوماً".

وأضاف: "لا يمكن معرفتهم جيداً، لذا يجب أن تحذر منهم وتحضر، نيجيريا فريق كبير ومن الأعظم في القارة، ولكن يجب أن نركز في أنفسنا، نعرف صعوبة الأمر، وأتمنى أن يتفهم لاعبي فريقي طبيعة الكرة الأفريقية وأن يركزوا فيما يحدث بأرضية الملعب".

وعن مقابلة مصر الودية: "عودة كايتا ستعطي الفارق، لعبنا أمام فريق قوي للغاية، ويملك فنيات ولاعبين كبار، لم تعجبني الستين دقيقة الأولى، ودخول صلاح صنع الفارق، ولكن كما ذكرت، غياب كيتا كان فارقاً لنا، لا يمكن مقارنة وضعية صلاح مع كيتا، لن نسرع بعودته، سنحضره، ونأمل أن يعود جاهزاً".

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واستمر بوت: "قدمنا عرضاً جيداً أمام خصم كمصر وصنعنا فرصاً، وسنحتاج للاستمرار على هذا المنوال إذا أردنا عبور دور المجموعات".

وتحدث بوت عن حظوظ فريقه في البطولة: "قلت للاعبين أنتم مجموعة جيدة وبمواهب كبيرة، ولكن يجب إظهارها بالشكل والتوقيت الصحيح، في أفريقيا التركيز والطموح الأهم، كذلك الفريق وشخصيته، يجب أن نحارب معاً، لا نملك النجوم الكبار لصنع الفارق، لذا يجب أن نعمل كمجموعة وفريق ونبذل المجهود معاً".

وعن المرشحين للقب: "سؤال صعب، المستضيف هو المرشح الأول، مصر فريق قوي للغاية، هناك السنغال وكوت ديفوار، غانا، ونيجيريا، ودائماً هناك مفاجآت، يجب أن نرى ما سيحدث أثناء البطولة، الثقة والانتصارات تجعل كل شيء ممكناً، وطبعا تحتاج الحظ، ولكن الفرق الكبرى تصنع الفارق".

وعبر بوت عن رأيه في تغيير عدد الفرق وتوقيت اللعب بنسخة 2019: "التغييرات إيجابيية للكرة الأفريقية بشكل عام، لأن عدد أكبر من الفرق يشارك وهذا يساعد في التطور، التوقيت أصبح مثل أوروبا وهذا جيد للاعبين لأن معظهم يلعبون هناك، التغيير فقط على مستوى النفسي ولكن سيتأقلم الجميع".

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وأبدى البلجيكي رأيه في تحول لاعبه أمادو دياوارا من المنتخب الإيطالي إلى الغيني: "الأمر صعب أحيانًا لإقناع اللاعبين، يجب أن نكون صرحاء، من الصعب مقارنة أوروبا بأفريقيا من حيث الإمكانيات والتجهيزات، اللاعبون يبحثون عن الاحترافية والنظام، ولذا اللاعبين يفضلون أوروبا، ولكن هناك عامل الانتماء، ولكن برأيي الكرة الأفريقية تتطور"

وأردف: "مستوى الفرق الأفريقية في كأس العالم تتطور، وهذا فاجأني وأسعدني، ما ينقص الفرق الأفريقية لبلوغ النهائي في كأس العالم الصبر والاستمرار في العمل باحترافية والاهتمام بالبنية التحتية، وربما بعد عشرة أعوام نرى فريق أفريقي بنهائي كأس العالم، النجوم الأفارقة مثل صلاح، ماني، وكيتا يتألقون في أوروبا".

وختم بوت حديثه عن أسباب عدم تتويج بلاده بأي بطولات رغم النجوم الكُثر: "بلجيكا تستطيع الفوز بكأس العالم، إسبانيا مثلاً تسيطر على الساحة لأنها تبني منذ سنوات، وهذا ما تحتاجه الفرق الأفريقية، الاستمرارية، بلجيكا تملك كل ذلك والعمل مستمر، نملك الثنائي هازارد، ولاعبين في ريال مدريد ومانشستر، نحتاج لبعض التركيز والحظ وسنحقق كأس العالم".

غينيا تلعب في المجموعة الثانية بأمم أفريقيا مع نيجيريا، بوروندي، ومدغشقر، وتفتتح مبارياتها مساء السبت أمام الأخير على استاد الاسكندرية.