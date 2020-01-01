خاص | مدرب الهلال السابق مرشح لتدريب نيوكاسل

المدرب البرازيلي خورخي خيسوس يقترب من الانضمام لصفوف نيوكاسل الإنجليزي حال تمت صفقة الاستحواذ عليه من قبل صندوق الاستثمار السعودي.

يسعى صندوق الاستثمار السعودي للحصول على خدمات المدرب خورخي خيسوس المدير الفني الحالي لفريق فلامنجو لتدريب نيوكاسل فور الاستحواذ على النادي.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم حيث يرفض برونو في الوقت الحالي تمديد تعاقده مع فريقه البرازيلي سعيًا لاتمام الاتفاق مع النادي الإنجليزي.

ويحاول نادي فلامنجو في الوقت الحالي منح خيسوس عقدًا جديدًا، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية شهر يونيو المقبل.

المزيد من الفرق

ويسعى فلامنجو لتمديد تعاقد خيسوس حتى عام 2021 لكن الأوضاع الاقتصادية الحالية تجعل من المهمة صعبة للغاية.

عرض أمريكي ينافس السعودية على ملكية نيوكاسل

وحقق خيسوس من قبل لقب كوبا ليبرتادورس والدوري البرازيلي مع فريق فلامنجو خلال الموسم نفسه، وهو أمر لم يكرر تاريخيًا سوى فريق سانتوس في حقبة بيليه

ولا يعد خيسوس هو المدرب الوحيد المرشح لتدريب نيوكاسل بحسب ما علم جول.كوم، حيث يعد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أيضًا ضمن المرشحين.

وحاول نادي نيوكاسل من قبل الحصول على خدمات المدرب البرازيلي في عام 2019 لكن المدير الفني لفلامنجو فضل البقاء في بلاده بذلك الوقت.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية إنجليزية اليوم أكدت على وجود منافسة أمريكية لصندوق الاستثمار السعودي على ملكية نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.