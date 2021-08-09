خاص | مبابي يعطي باريس فرصة أخيرة للبقاء ومزاملة ميسي

باريس سان جيرمان يفعل كل شيء لتحقيق دوري أبطال أوروبا

يأمل النادي الفرنسي باريس سان جيرمان الإبقاء على مهاجمه، كيليان مبابي ضمن صفوف الفريق، خلال الموسم الجاري.

وينتهي عقد الفرنسي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الحالي، ولم تتمكن الإدارة حتى الآن من تجديد عقده.

ما هي آخر أنباء مبابي؟

كشفت مصادر خاصة لـ "جول" عن محاولات باريس سان جيرمان للقيام بعملية في غاية الصعوبة بالنظر لارتفاع فاتورة رواتبه وقواعد اللعب المالي النظيف، وهي الحفاظ على نجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى جانب ميسي ونيمار.

وذكر مقربين للاعب لـ "جول" أنه من المتوقع ستقام على الأقل مقابلة واحدة وجهًا لوجه بين عائلة مبابي ومجلس إدارة باريس سان جيرمان لمناقشة تجديد التعاقد مع اللاعب من جديد.

ماذا يفعل الفريق الباريسي للحفاظ على مبابي؟

مع قرب وصول ميسي إلى حديقة الأمراء يُفتح باب التكنهنات لخروج الفرنسي، ولكن بحسب مصادرنا، فإن باريس يعكف منذ يومين على دراسة وضعه المادي لإيجاد طريقة للإبقاء على مبابي.

وتسعى إدارة النادي الباريسي للتغلب على الجهة المسؤولة عن مراقبة الوضع الاقتصادي لأعضاء دوري كرة القدم للمحترفين (LFP)، فهم يعلمون أن اللعب النظيف ليويفا سيكون أكثر مرونة بسبب الأزمة الاقتصادية للأندية في وقت فيروس كورونا.

كما أن كان هناك اجتماع أظهرت فيه حكومة فرنسا استعدادها لذلك، وضخ مساعدة لصالح فرنسا وكرة القدم الفرنسية.

موقف ريال مدريد من تمسك باريس باللاعب؟

سينتظر ريال مدريد موافقة باريس سان جيرمان على التفاوض إنهم يريدون مبابي ويأملون أن يحدث ذلك في عام 2022 إذا لم يتمكنوا من ذلك في عام 2021.

وأكثر ما يقلق النادي حاليًا هو عدد اللاعبين في الفريق، لذلك ستركز إدارة الملكي في الوقت الحالي على الإعارات وبيع اللاعبين.

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