خاص | مايكون يشترط للتمديد مع النصر وبشرى بشأن ثنائي الفريق

النصر يسعى لتأمين أهم لاعبيه حتى نهاية الموسم

تسعى أندية الدوري السعودي في الوقت الحالي، في بداية المفاوضات مع لاعبيها من أجل تمديد التعاقد حتى نهاية الموسم بعد فترة التوقف الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

والاتحاد السعودي وافق على تمديد تعاقدات اللاعبين حتى نهاية الموسم، ولكن بشرط أن يوافق جميع الأطراف على فترة التمديد وإذا لم يوافق اللاعب لن يكون مجبرًا لاستكمال الموسم.

وعلم "جول" من مصادر خاصة، اليوم الإثنين، أن النصر توصل لاتفاق مع الثنائي الأسترالي براد جونز والبرازيلي بيتروس لتمديد تعاقدهما إلى نهاية الموسم الحالي.

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وفي الوقت الحالي تسعى إدارة العالمي في التوصل لاتفاق مع البرازيلي مايكون المعار من جالطة سراي التركي لاستكمال الموسم الحالي مع الفريق.

وأضاف المصدر لـ"جول" أن الأزمة في تمديد عقد مايكون في الوقت الحالي، أن اللاعب يرغب في تمديد تعاقده لمدة موسم كامل وليس لنهاية الموسم الحالي فقط.

وتقع صعوبة تمديد عقد مايكون لمدة عام في طلبات النادي التركي المالية المبالغ بها في الوقت الحالي، حيث سيتم حسم موقف اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.