خاص | ماني: أراسل صلاح حتى الآن والإعلام قام باختلاق عداوتنا!

علاقة مميزة تجمع الثنائي

يؤمن ساديو ماني نجم ليفربول المنتقل حديثًا لصفوف بايرن ميونخ، أن وسائل الإعلام تقوم بتضخيم العديد من الأشياء بخصوص علاقته بالنجم المصري محمد صلاح.

ماني لعب بجوار صلاح لسنوات عديدة مع الريدز، قبل رحيله إلى بايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اعتقادات بأن العلاقة بين الثنائي لم تكن على ما يرام.

وعلى هامش تواجد ماني في المغرب من أجل حضور حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تحدث النجم السنغالي بشكل حصري لموقع جول عن بعض الأسرار حول علاقته بالدولي المصري.

وقال ماني خلال حديثه:"أعتقد أن الإعلام يقوم بتضخيم الأمور لكن بالتأكيد أملك علاقة جيدة ليس فقط مع لاعب واحد ولكن مع جميع اللاعبين الذين زاملتهم".

وأضاف:"يمكنك سؤال أي شخص في النادي، ولكني أملك علاقة جيدة مع كل اللاعبين بالفريق أينما ذهبت، أحيانًا يتم تسليط الضوء على الندية بيني وبين لاعبين آخرين لكن لا أجد نفسي في خصومة مع أي لاعب".

بطل الليلة 🤩



ساديو ماني جاهز لحفل الأفضل في إفريقيا لعام 2022 🇸🇳 #CAFAwards2022 | @CAF_Online pic.twitter.com/5B1c9MXrDH — GOAL Arabia (@GoalAR) July 21, 2022

وتابع:"بكل صراحة نملك علاقة جيدة جدًا أنا وصلاح ونراسل بعضنا البعض".

جدير بالذكر أن ماني يتنافس هذا العام مع صلاح وإدوارد ميندي حارس تشيلسي على جائزة اللاعب الأفضل في قارة أفريقيا لعام 2022.