خاص | مانشستر يونايتد يطلب استعارة ديمبيلي ولم يقدم عرضًا لسانشو

آخر المستجدات حول إمكانية تعاقد مانشستر يونايتد مع سانشو من دورتموند أو ديمبيلي من برشلونة

علم "جول" من خلال مصادره الخاصة أن مانشستر يونايتد لم يقدم عرضًا رسميًا لضم سانشو من بوروسيا دورتموند خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت سكاي سبورتس قد أشارت إلى احتمالية قيام مانشستر يونايتد بعرض رسمي اليوم مقابل 80 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو تدفع كإضافات.

وحسب ما علمه "جول" فإن مانشستر يونايتد بدأ يبحث عن البدائل في الوقت الحالي وقد أغلق صفحة سانشو بسبب تمسّك بـ 120 مليون يورو كحد أدنى.

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ولن يدفع مانشستر يونايتد 120 مليون يورو من أجل سانشو، لذلك قرر الشياطين الحمر تقديم عرض لضم عثمان ديمبيلي على سبيل الإعارة قادمًا من برشلونة.

ويريد مانشستر يونايتد التعاقد مع ديمبيلي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 60 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي، وهو ما ينتظر رد إدارة برشلونة.

وفي حال لم يوافق برشلونة على إعارة ديمبيلي، فإن مانشستر يونايتد قد وضع دوجلاس كوستا وإيفان بيريشيتش على رأس قائمة البدائل لمحاولة التعاقد مع أحدهما خلال ما تبقى من الميركاتو.

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يذكر أن مانشستر يونايتد مرتبط في الوقت الحالي بالتعاقد مع إدينسون كافاني بعدما أصبح لاعبًا حرًا بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وكذلك لوكا يوفيتش من ريال مدريد على سبيل الإعارة.