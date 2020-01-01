خاص .. مانشستر يونايتد يحسم موقفه النهائي من ضم سار

النادي الإنجليزي يستطيع ضمه حتى بعد نهاية السوق

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عدم التعاقد مع إسماعيلا سار جناح واتفورد هذا الصيف، لتدعيم خط هجوم الفريق.

فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي، انتهت يوم الإثنين الماضي، ولكن يحق للأندية التعاقد مع أي لاعب حر أو بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية حتى يوم 16 أكتوبر.

هذه الخاصية تنطبق على سار، حيث يلعب فريقه واتفورد بهذه الدرجة، وسط تكهنات حول تحرك مانشستر لضمه بعد الفشل في ضم جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.

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مصادر صحفية لموقع "جول" أكدت أن الصفقة لن تحدث خلال الأيام القادمة، وذلك بسبب فشل الناديين في التوصل لأي اتفاق.

واتفورد يريد بيع اللاعب بصفة نهائية، ولكن يونايتد يرغب في استعارة الدولي السنغالي لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

ومن أهم الأسباب التي دفعت مانشستر للانسحاب، كان بسبب انتهاء المهلة المحددة لقيد أي لاعب جديد بقائمة الفريق المسجلة بدوري أبطال أوروبا.

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وفي سياق متصل كشفت المصادر، أن السبب الرئيسي لفشل صفقة سانشو، كان مطالب بوروسيا دورتموند، بالإضافة لراتب اللاعب وعمولة وكيله، مما يضع الكثير من الضغوط المالية على النادي الإنجليزي خلال أزمة كورونا.

يذكر أن مانشستر تعاقد مع إدينسون كافاني، عماد ديالو، أليكس تيليس وفاكوندو بيليستري في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.