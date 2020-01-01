خاص | مانشستر يونايتد يُحدد قيمة عرضه الأول لسانشو

هل سيظفر به؟

بعد ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، سيكثف مانشستر يونايتد مساعيه للحصول على خدمات جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، رغم ما يبدو من أن المهمة ستكون صعبة للغاية في هذا الصيف.

عقد سانشو في سيجنال إيدونا بارك لا يزال ساريًا حتى 2023 مع عدم وجود شرط جزائي، ما يجعل لزامًا على إدارة يونايتد أن تقنع نظيرتها في دورتموند بالتخلي عن نجمهم الأول.

بعد أزمة فيروس كورونا والآثار السلبية التي تركتها على الاقتصاد الكروي، أكد إد وودارد، نائب الرئيس التنفيذي للمانيو أن ناديه لن يستطيع إنفاق الكثير، ونفى مزاعم إمكانية صرف أكثر من 100 مليون جنيه استرليني في هذا الصيف.

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وبحسب ما أوردته مصادر جول فإن مانشستر يونايتد وضع مبلغ 80 مليون جنيه استرليني ليكون قيمة أول عرض سيقدم إلى بوروسيا دورتموند في الساعات المقبلة، مع وجود إضافات أخرى لزيادة إجمالي الصفقة إلى 100 مليون جنيه استرليني.

تقارير من ألمانيا أشارت إلى أن إدارة هانز يواخيم فاتسكه تخطط لقبول رحيل سانشو في حال وصول عرض بقيمة تصل إلى 120 مليون يورو، الأمر الذي من شأنه أن يطرح علامات استفهام كبرى على إمكانية الموافقة على عرض المانيو الأول.

رغبة سانشو واضحة في مغادرة دورتموند وخوض تحدٍ جديد، والنادي نفسه لا يمانع المغادرة ولكن كما قال فاتسكه من قبل فإن ناديه لن يسمح بأن يستغل أحد ظرف كورونا لسرقة اللاعبين بثمن بخس.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يضع عينه نصب جاك جريليتش، قائد أستون فيلا إلى جانب البحث الحالي عن مهاجم صريح لخلافة إيجالو الذي تنتهي إعارته في يناير المقبل.