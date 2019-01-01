خاص - ماجد ناصر: أتمنى ألا تؤثر علينا خسارة السوبر الإماراتي بالسلب

الشارقة يتوج ببطولة كأس السوبر الإماراتي

حاوره - صبري جابر | كتب - عبده الليثي

أكد ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، أن الحظ لم يحالفهم في بطولة السوبر أمام الشارقة، بعد أن فقدوا اللقب بركلات الترجيح أمس السبت.

وحقق الشارقة لقب السوبر الإماراتي على حساب شباب الأهلي، بركلات الترجيح ليكون اللقب الأول من نوعه للفريق منذ فترة الاحتراف.

وقال ناصر في تصريحات خاصة لـ"جول": "أوجه الشكر للجماهير الذين أمتعونا في اللقاء، وسنتعلم جيدًا من هذا الدرس خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أتمنى ألا تؤثر النتيجة علينا بالسلب خلال مباريات الموسم الجديد، ونرغب في تحقيق نتائج إيجابية لتحقيق الألقاب".

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وتابع ناصر: "وقعنا في بعض الأخطاء وسنتعلم منها الكثير خلال مرحلتنا المقبلة، والفريق سيعود أقوى بمساندة الجماهير المعتادة والمستمرة لنا".

الشارقة تمكن من حسم السوبر الإماراتي، عقب التتويج بدوري الخليج العربي، بعد منافسة قوية أيضًا مع شباب الأهلي خلال الموسم الماضي.