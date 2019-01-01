خاص | لينجارد: راشفورد وفريد يعيشان لحظة مميزة وجوميز النجم القادم

مانشستر استعاد الروح الأسابيع الماضية

أشاد جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، بزميليه ماركوس راشفورد وفريد بعد أن استعاد الفريق عافيته في الأسابيع الماضية.

وحقق يونايتد ثلاثة انتصارات متتالية بين المحلي والأوروبي مؤخراً، ليقترب من المربع الذهبي للبريميرليج، ويعبر للدور المقبل بالدوري الأوروبي.

وقال لينجارد مع "جول": "راشفورد يحلق عالياً بالوقت الراهن، هو هنا لتسجيل الأهداف ويستمتع بفعل الأمر، يتدرب جيداً، التدريب يجعلك مثالي، يستمر حتى بعد التدريب لتحسين التسديد".

وأضاف: "مستواه ليس مفاجئاً لي، هو من أبناء النادي، تربى وترعرع هنا ويحب مانشستر يونايتد، فريد في آخر مباراتين كان مميزاً بالوسط أيضاً، صخرة حقيقية يمكن الاعتماد عليها عندما نضغط عالياً".

وواصل الإنجليزي: "الانتصار الأخير على سيتي كان كبيراً، وأعطانا الثقة، نتطلع للأمام ولا نريد الحديث كثيراً عن ما مضى، عندما نبدأ جيداً لا يوجد فريق يمكن أن ينجح في إيقافنا".

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وعن تألق لاعبي الأكاديمية: "أنخيل جوميز هو النجم القادم، رأيت إمكانياته منذ سن صغيرة، لا يصدق، كل يوم في التدريب يعمل بجهد وينتظر الفرصة، مبدع ومهاري وسريع".

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون مساء الأحد لحساب الجولة السابعة عشر من البريميرليج.