خاص | لوشيسكو: الدوسري ليس بحاجة للاحتراف وهذه أسوأ مبارياتي مع الهلال

الجزء الثاني من حوار "جول" مع رازفان لوشيسكو..

قبل أيام قليلة، أكمل الروماني رازفان لوشيسكو عامًا كاملًا على رأس القيادة الفنية لنادي الهلال السعودي ، عامًا كان ناجحًا على كافة الأصعدة، لكن أمامه حاليًا عدة ملفات يجب حسمها، على رأسها احتمالية رحيل عدد من اللاعبين الأساسيين في نهاية الموسم الحالي.

موقع جول 'Goal' بنسخته العربية التقى بالروماني، وفي السطور التالية نستعرض الجزء الثاني من حوارنا معه، والذي تحدث فيه عن أوضاع أجانب الفريق بافيتمبي جوميس، كارلوس إدواردو وسيباستيان جيوفينكو، مبديًا اعتقاده أن النجم السعودي سالم الدوسري ليس بحاجة للاحتراف في الدوري الإنجليزي، على ضوء ما نُشِر من أنباء بخصوص اهتمام أندية البريميير ليج.

كما تذكر لوشيسكو أيضًا واقعة شهيرة من الماضي، حين أغضب مشجعي الموج الأزرق باستدعاء مواطنه ميريل رادوي للواجب الوطني قبل 10 سنوات، حين حمله البعض بسبب غياب الأجنبي التاريخي للهلال مسؤولية خروج الهلال من نصف نهائي دوري أبطال آسيا آنذاك على يد ذوب آهن أصفهان.

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- جمهور الهلال يتساءل عن مصير كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو وجوميس، فقد ترددت أنباء عن رحيلهم بنهاية الموسم، ما رأيك في ذلك؟ وهل ترى أنه يجب على الإدارة الحفاظ على القائمة الحالية؟

جميع المحترفين بالفريق لا تزال عقودهم سارية، باستثناء إدواردو، وبالفعل كانت هناك مفاوضات معه إلا أنني لا أعلم على ماذا ستنتهي، لكن البقية باقون. المجموعة الحالية قوية للغاية وأصبح لدينا فريق بطل، لذلك لا نريد إحداث تغييرات مؤثرة، والتي قد تؤثر على ما قمنا به خلال الفترة الماضية.

- ماذا يحتاج سالم الدوسري للعب في الدوريات الكبرى بأوروبا؟، وإذا تلقى عرضًا من الدوري الإنجليزي، هل ستوافق على رحيله؟ ومن سيكون بديله في هذه الحالة؟

سالم لاعب رائع، وبرأيي كان يجب أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا. أنا لست متأكدًا من أنه يرغب في الذهاب لأوروبا، فهو هنا لاعب في مستوى عالٍ بل في القمة، فقد فاز بدوري الأبطال، ينافس على البطولات، ولديه فرصة في الموسم المقبل للمنافسة على القمة في كل البطولات، والوصول لكأس العالم للأندية من جديد، بجانب أنه نشأ هنا بالمملكة، فلماذا يذهب إلى أوروبا إذًا؟

- ما هي أفضل مباراة خضتها مع الهلال؟ وما هي الأسوأ؟

أفضل مباراتين هما ذهاب وغياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والأسوأ كانت أمام الفتح التي تعادلنا بها 3-3.

- من هو أفضل لاعب دربته طوال مسيرتك؟

عملت مع كثير من اللاعبين الرائعين، أصحاب العقلية القوية، ومن الظلم أن أذكر لاعب واحد فقط.

- من هو أسطورتك في الطفولة؟

دييجو مارادونا.

- من أول شخص تتصل به عقب المباريات؟

أتصل بزوجتي، ووالدي يتصل بي هو.

- هل تتبع طقوس معينة تجعل متفائلًا قبل المباريات؟

لدي الكثير من العادات، وأعتقد أن أهمها أنني أشعر أنني فعلت كل شيء للفوز بالمباراة (التدريبات، الإعدادات، العادات..).

- هل تناولت طعامًا سعوديًا؟ وإذا فعلت، فما هي أفضلها بالنسبة لك؟

أكل كميات قليلة، فمنذ أن كنت لاعبًا اعتدت على اتباع نظام غذائي معين، واستمريت عليه بعد الاعتزال، لذلك تناولت فقط القليل من الطعام السعودي الشعبي.

والد رازفان 🗣 :



" أنا من أقنعت لوشيسكو على تولي تدريب #الهلال ." 🔵⚪️#لوشيسكو_مع_جول pic.twitter.com/gktSPXtm3g — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 7, 2020

- ما هو أصعب خصم واجهته؟

السد القطري.

- هل لا تزال متذكرًا لواقعة تسببك في غضب جمهور الهلال عندما قمت باستدعاء لاعب الفريق السابق ميريل رادوي، للمشاركة مع منتخب رومانيا، وتسبب غيابه في خسارة الزعيم لمواجهة ذوب آهن أصفهان في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2010؟

هناك قواعد يجب على الجميع احترامها، آنذاك كنت مدربًا لمنتخب رومانيا وكانت عليّ مسؤولية كبيرة تجاه شعب بلدي، واليوم أنا مدربًا للهلال، واحترمت انضمام بعض لاعبي الفريق إلى منتخب السعودية في كأس الخليج.