خاص - لهيطة: أسألوا اتحاد الكرة أين ذهب تصويت المحمدي وأجيري في جائزة "فيفا"

أزمة بسبب عدم تصويت أجيري والمحمدي في جائزة أفضل لاعب في العالم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر السابق، عن عدم تصويت أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وخافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة في جائزة أفضل لاعب في العالم من "فيفا".

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث ظهر عدم تصويت كلًا من قائد منتخب مصر وأجيري المدير الفني السابق.

وقال إيهاب لهيطة في تصريحات خاصة لـ"جول": "المحمدي وأجيري قاما بالتصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم بالفعل، وأنا من أرسلت تصويتهم إلى اتحاد الكرة ليرسلها بدوره إلى الاتحاد الدولي".

وتابع مدير المنتخب المصري السابق: "لا أعرف ماذا حدث، الموضوع يخص اتحاد الكرة فأنا قمت بإرسال الأصوات إليهم ولكن الأصوات تمت بالفعل بالنسبة للمحمدي وأجيري، وبالطبع ذهبت لمحمد صلاح".

وأردف: "عليكم بسؤال اتحاد الكرة هل تم إرسال الأصوات بالفعل أم لا، أنا قمت بدوري في هذا الموضوع".

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وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري قد تمت إقالته بالكامل عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16.

وحل محمد صلاح أمس الإثنين في المرتبة الرابعة في ترتيب أفضل لاعبي العالم، بعد ميسي ورونالدو وفان دايك.