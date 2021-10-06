خاص .. "لم أتوقع أن يصبح كين أو مودريتش أفضل اللاعبين في العالم"

حوار خاص مع متوسط ميدان توتنهام السابق ساندرو

اعترف ساندرو رانييري، متوسط ميدان توتنهام السابق أنه لم يكن يتوقع أن يصبح كين أو مودريتش أفضل اللاعبين في العالم، عندما كان لاعبًا في صفوف سبيرز.

وجاء ذلك خلال حوار أجراه اللاعب البرازيلي مع النسخة الإنجليزية لـ جول متحدثًا عن الفترة التي زامل فيها اللاعبين.

اللاعب البرازيلي لعب لتوتنهام من 2010 إلى 2014 ورحل بعدها إلى كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، قبل أن ينضم مؤخرًا لنادي بيلينينسيس ساد أحد أندية دوري الدرجة الثانية في البرتغال.

ماذا قال ساندرو عن مودريتش؟

روى البرازيلي عن الفترة التي شكّل فيها ثنائيًا مع مودريتش في وسط الملعب وقال: "لقد كان رائعًا، إنه ذكي للغاية ويفهم الكثير عن اللعبة، الحركة والسيطرة على الكرة.. إنه ساحر".

وأضاف: "عندما تتدرب مع لاعب، ترى كل شيء، الجميع كان يعرف أنه موهبة رائعة".

وماذا عن كين؟ ساندرو يجيب

"لقد كان رجلاً قوياً، قوي عقليًا، كان جائعا للعب، كل يوم في الملعب التدريب، كان يحب التدريب كثيرًا وبدأ في التحسن والتطور".

وأضاف: "عندما غادرت، بدأ يظهر أكثر قليلاً، بدأ في تسجيل الكثير من الأهداف".

وتابع: "لم أكن أتوقع أنه سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، الشيء نفسه مع مودريتش أيضًا. لكن لكي نكون منصفين، كنت أتوقع أن بيل سوف يفعل ذلك، لأنه أثر على المباريات أكثر".

ماذا قال ساندرو عن بيل؟

"عندما بدأت التدريب لأول مرة مع توتنهام، فكرت "هذا الرجل مستوى آخر، يمكنه فعل كل شيء. يمكنه توجيه الكرة بالرأس، ويمكنه الركض بسرعة، ويمكنه التسديد، يمكنه أن يفعل كل شيء".

وأتم: "عندما جئت، كان ظهير أيسر وعندما كان يذهب للهجوم، رأيت الكثير من القوة، كان بيل مختلفًا عن غيره على مستوى هذا المركز، كان بإمكانه التسجيل في كل المباريات وعدم التوقف".

اقرأ أيضًا:

ليوناردو: ريال مدريد أظهر عدم احترام لباريس سان جيرمان ومبابي

مارتينيز: تألق هازارد مع ريال مدريد مسألة وقت

بيريز يعطي جماهير ريال مدريد تاريخًا لحسم صفقة مبابي