خاص لكووورة.. غانا تستبعد الركراكي ورينارد وتفاضل بين 3 برتغاليين

صرف الاتحاد الغاني لكرة القدم النظر عن التعاقد مع وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب السابق، أو هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، واستقر على قائمة قصيرة من المدربين تضم 3 برتغاليين.

ويبحث المنتخب الغاني عن مدرب جديد يقوده في نهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق بعد نحو شهرين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، بعد إقالة المدرب السابق أوتو أودو، لسوء النتائج.

وكانت شبكة ESPN الأمريكية أفادت في وقت سابق بأن الركراكي، ورينارد، إلى جانب الغاني كواسي أبياه في صدارة المرشحين لتولي المنصب.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن يواكيم لوف، المدرب الفائز مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014، وأليو سيسيه، المتوج مع السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2021، بين المرشحين المحتملين.

لكن مصدرًا كشف لكووورة اليوم الجمعة أن مسؤولي الاتحاد الغاني يفاضلون في الوقت الحالي بين 3 مدربين، هم كارلوس كيروش، وفرناندو سانتوس، وباولو بينتو، والثلاثي سبق له تدريب منتخب البرتغال.

فقد تولى كيروش قيادة المنتخب البرتغالي في الفترة بين 2008 و2010، فيما خلفه بينتو حتى 2014، ثم جاء سانتوس ليخوض تجربة طويلة استمرت 8 أعوام.

ولا يرتبط المدربون الثلاثة بعقود في الوقت الحالي، بعد أن فسخ كيروش تعاقده مع المنتخب العماني نهاية مارس الماضي، وأقيل بينتو من تدريب الإمارات في مارس 2025، ورحل سانتوس عن أذربيجان سبتمبر الماضي.

وبينما أكد المصدر أن الثلاثي البرتغالي يأتي في صدارة الترشيحات، فإنه لم يستبعد وجود مرشحين آخرين.

غانا تتواصل رسميًا مع كيروش

يأتي ذلك بعدما صرح كيروش لكووورة قبل نحو أسبوع بأنه "لم يتلقَ أي اتصالات من غانا بعد رحيله عن عمان".

من جانبه، قال تادي مارتينز، وكيل المدرب البرتغالي البالغ من العمر 73 عامًا، لكووورة اليوم الجمعة "لم يكن هناك أي تواصل من الاتحاد الغاني لكرة القدم خلال الفترة الماضية، لكننا تلقينا اليوم بالفعل أول اتصال رسمي بخصوص تدريب المنتخب".

وأضاف "نحن حاليًا ننتظر لمعرفة ما إذا كان هذا المشروع مناسبًا في هذه المرحلة، ومن المحتمل أن يكون لديهم مرشحون آخرون أيضًا".

الاتحاد الغاني يرفض التعليق

على جانب آخر، حاول كووورة الحصول على تعليق من الاتحاد الغاني لكرة القدم حول هذه الأنباء، إلا أنه لم يتلقَ ردًا.

ومن المتوقع أن يحسم الاتحاد الغاني ملف المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، كي تتاح له الفرصة لبدء الاستعداد لكأس العالم.

وكان رئيس الاتحاد الغاني، كورت أوكراكو، صرح مطلع أبريل الجاري، أن المدرب الجديد "سيتم تعيينه خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر".

كما أكد وزير الرياضة الغاني، كوفي أدامز، في تصريحات للقناة الأولى المحلية، أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد يوم الإثنين المقبل.

وينافس المنتخب الغاني في المجموعة الـ12 بالمونديال إلى جانب إنجلترا وكرواتيا وبنما.